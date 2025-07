Investidor vê avanço em negociação da SAF do Santa Cruz: 'O pior ficou para trás'

Investidor da SAF do Santa Cruz diz que pior fase da negociação passou e projeto está mais próximo de acordo com o Conselho

Investidor da SAF, Iran Barbosa, e o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues (Evelyn Victoria/ SCFC)

O projeto da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz entrou em uma fase decisiva, com sinais de que os principais impasses estão sendo superados. Segundo o investidor Iran Barbosa, responsável pela proposta, as últimas reuniões com o Conselho Deliberativo indicam avanços significativos, e o ambiente interno do clube agora é mais favorável à aprovação do modelo.

“Eu fico muito feliz, foi uma semana que as coisas caminharam bastante. Acho que o clima dentro do Conselho ficou muito positivo, deu uma melhoria enorme. A minha impressão é que o pior ficou para trás”, afirmou Iran, em entrevista ao Cast FC.

Segundo o investidor, neste segunda-feira (28) será um dia crucial para os rumos da SAF. Está prevista uma reunião com conselheiros para os ajustes finais da proposta. Caso haja consenso, o documento poderá ser finalmente assinado.

“Amanhã é um dia que a gente vai acabar de sentar, olhar e conversar com algumas pessoas importantes do Conselho. Ver o que conseguimos melhorar na proposta, torná-la mais viável. A chance de assinatura é real”, garantiu.

Cessão do Arruda segue como ponto sensível

A cessão do Estádio do Arruda à futura SAF é considerada essencial para a viabilidade do negócio. Apesar de considerar esse ponto “imutável”, Iran Barbosa revelou que o grupo está buscando alternativas que possam gerar mais conforto ao Conselho, sem comprometer o modelo de investimento.

“Essa questão do estádio é de viabilidade do negócio. Mas estamos pensando em soluções que deixem o Conselho mais confortável, para que o processo seja mais tranquilo. O objetivo é sempre beneficiar o Santa Cruz”, explicou.

Investimento e estrutura

A proposta da SAF inclui aportes financeiros no futebol profissional, reforma no Arruda e construção de um novo centro de treinamento. Iran Barbosa ressaltou que, embora o processo não seja simples, uma SAF bem estruturada pode colocar o Santa Cruz em posição competitiva frente a clubes da Série A.

“Nada disso é fácil no futebol atual. Mas, se a gente tiver uma SAF bem desenhada, estamos à frente de muitos. Organização é 90% do sucesso”, pontuou.

Amadurecimento da proposta

Para o investidor, as críticas tanto da arquibancada quanto do Conselho Deliberativo ajudaram a refinar o projeto. “Acho que teve um momento em que os nervos ficaram à flor da pele. Mas todas essas críticas ajudaram o negócio a amadurecer. No fim, o Santa Cruz vai sair melhor de todo esse processo”, finalizou.