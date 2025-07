'Agora começa um novo campeonato'; diz técnico do Santa Cruz sobre mata-mata

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

“Novo campeonato.” O técnico Marcelo Cabo, do Santa Cruz, alertou que, a partir da próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, começará uma nova competição. Segundo o comandante tricolor, independentemente se o clube terminou em primeiro ou quarto lugar, a única vantagem será decidir o segundo jogo em casa - ponto final. A partir do próximo final de semana, dois jogos decidirão quem avança para as oitavas de final.

“Agora começa um novo campeonato. Quando encerramos esta coletiva, precisamos ‘quebrar o retrovisor’, não olhar mais para trás, aprender com o que vivemos e focar no futuro”, afirmou o técnico Marcelo Cabo.

“É virar essa página e, a partir deste momento, pensar na sequência da competição. Aprendemos muito com o que aconteceu. É fundamental que o profissional tenha humildade, reconheça os erros, entenda as circunstâncias e busque melhorar a cada dia”, acrescentou.

Para Marcelo Cabo, a mudança no formato da Série D, que sai da fase de grupos para o mata-mata, diferencia essa etapa do restante da competição. Por isso, o treinador ressaltou o aprendizado adquirido para a sequência do torneio. “Não fomos arrogantes nem afrontamos ninguém. Passávamos por um momento difícil. Sempre disse que era hora de silêncio e trabalho. E conseguimos entregar um bom resultado contra uma equipe que nos deu muito trabalho”, destacou.

O comandante também fez questão de elogiar a postura dos jogadores em campo, exaltando o espírito de luta e a conexão com a torcida. “Foi um jogo muito importante para nós. A torcida saiu orgulhosa. Porque era lama pra tudo quanto é lado, mas os jogadores entregaram alma, garra e entrega, tudo o que o torcedor do Santa Cruz quer.”

Por fim, Cabo projetou os próximos passos da equipe e demonstrou confiança em uma retomada do bom desempenho do início da temporada. “Durante a semana, eu perguntava: qual o Santa Cruz que vamos ter na sequência? Tenho convicção que será o do primeiro turno. O campo não permitiu nosso toque de bola característico, mas soubemos nos adaptar”, concluiu.

Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Sergipe-SE. O jogo de ida será no Estádio Batistão, em Aracaju, enquanto a partida de volta será na Arena de Pernambuco. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela CBF.