Veja quem será o adversário do Santa Cruz na segunda fase da Série D?

Com jogo decisivo em Pernambuco, Santa Cruz encara o Sergipe no mata-mata da Série D

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após garantir a classificação para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Cobra Coral já conhece o seu próximo desafio na competição. O Santa Cruz vai enfrentar o Sergipe, terceiro colocado do Grupo A4, em confronto de mata-mata que vale vaga nas oitavas de final.

A classificação coral foi confirmada com autoridade neste domingo (27), após a vitória por 3 a 0 sobre o Treze-PB, na Arena Pernambuco. Com o resultado, o Tricolor do Arruda terminou na segunda colocação do Grupo A3, assegurando vantagem de decidir em casa na próxima fase.

Conforme determina o regulamento da Série D, os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata, com cruzamentos entre grupos pré-estabelecidos. Assim, o Santa Cruz, do Grupo A3, enfrentará o Sergipe, que somou 22 pontos na primeira fase e garantiu o terceiro lugar do Grupo A4.

Adversário definido na 2ª fase da Série D.

Vamos juntos em mais um passo rumo ao acesso! ???????????? pic.twitter.com/WEKB0Qek88 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) July 27, 2025

O primeiro jogo do confronto será realizado na Arena Batistão, em Aracaju, enquanto a partida de volta acontecerá na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata. As datas e horários ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Além da vaga na próxima fase, o Santa Cruz já assegurou uma premiação de R$ 170 mil pela classificação.