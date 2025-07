'Mostramos que queremos o acesso', diz William Alves após vitória do Santa Cruz

William Alves celebra vitória e reforça confiança no acesso do Santa Cruz

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz encerrou a fase de grupos da Série D com uma atuação convincente diante do Treze-PB, na Arena de Pernambuco. A vitória por 3 a 0 neste domingo (27) não apenas garantiu um impulso moral à equipe, como também marcou o fim de uma sequência de quatro partidas sem vencer. Após o apito final, o zagueiro William Alves, um dos destaques da partida, celebrou o triunfo e destacou a importância da resposta dentro de campo neste momento decisivo da competição.

“Conversamos bastante sobre esse momento de instabilidade que a gente estava passando. Agora é mata-mata. Sabíamos que precisávamos dar um cartão de visita, mostrar confiança novamente ao nosso torcedor e lembrar que somos aquela equipe do início da competição” afirmou o defensor.

William também reforçou o papel da torcida coral na busca pelo acesso à Série C e convocou o apoio nas próximas partidas decisivas.

“A gente mostrou para o nosso torcedor que quer esse acesso, que vai lutar por ele. Aproveito para fazer o convite: que a torcida compareça, porque é muito importante, empurra o time e pressiona o adversário. Tenho certeza de que, quantos ingressos forem disponibilizados, estarão todos lá. Dentro de campo, a gente vai entregar raça e vontade”, acrescentou

Com o triunfo, o Santa Cruz chegou aos 27 pontos e garantiu a segunda colocação do Grupo A3. Na próxima fase, o Santa Cruz enfrentará o Sergipe-SE. O jogo de ida será no Estádio Batistão, em Aracaju, enquanto a partida de volta será na Arena de Pernambuco. As datas e horários dos confrontos ainda serão definidos pela CBF.