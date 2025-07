Santa Cruz x Treze na Arena tem operação especial de ônibus; saiba detalhes

A linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h, com tarifa no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30)

População passará a contar com mais opções de ônibus com destino ao Centro do Recife (Foto: Divulgação)

A partida entre Santa Cruz x Treze, pela 14ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, que acontecerá neste domingo (27), às 16h, na Arena de Pernambuco, contará com operação especial de ônibus promovida pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). A linha 047 – TI Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 13h, com tarifa no valor do Bilhete Único Anel A (R$ 4,30), podendo ser paga com o Cartão VEM ou em dinheiro.

O Grande Recife orienta que o torcedor adquira antecipadamente sua pulseira para garantir o acesso gratuito ao ônibus no retorno ao terminal integrado, após a partida. Por se tratar de um serviço eventual, não haverá gratuidade nem abatimento tarifário na ida para o estádio. Toda a operação será monitorada por fiscais do Grande Recife, e, se necessário, haverá reforço na frota e ajustes nos intervalos entre as viagens.

Confira abaixo o itinerário da linha:

Sentido TI Cosme e Damião/Arena:

TI Cosme e Damião, R. Arapongas, R. Tomaz Ferreira, R. Bernardim Ribeiro, Ramal Arena/PE, Arena Pernambuco;

Sentido Arena/TI Cosme e Damião:

Arena/PE, Ramal Arena Pernambuco, R. Bernardim Ribeiro, R. Tomaz Ferreira, R. Arapongas , TI Cosme e Damião.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Em caso de elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo o seu primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, o usuário deve registrar manifestação na Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução para sua manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no nosso canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.