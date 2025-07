Investidor confirma adiantamento financeiro ao Santa Cruz e cita "momento de acordo" por SAF

Investidor Iran Barbosa e Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, em coletiva (Evelyn Victoria/Santa Cruz)

Durante coletiva realizada nesta sexta (25), no Arruda, o investidor Iran Barbosa, ao lado do presidente Bruno Rodrigues e de Alexandre Kalil, explicou os próximos passos do processo de transição do Santa Cruz para o modelo de SAF. Entre os pontos destacados, Iran anunciou que aportes financeiros serão adiantados ao clube, mesmo antes da formalização completa do modelo, como forma de garantir estabilidade na Cobra Coral.

"O importante é que estamos chegando a um momento de acordo, em que a gente vai adiantar alguns aportes que a Justiça demorou. O Santa Cruz não pode ficar nesse caminho. Quer que o vestiário funcione? Pague em dia", expressou o investidor

Ainda segundo Iran, o cenário interno melhorou nos últimos dias, especialmente no diálogo com o Conselho Deliberativo. A expectativa é de que o processo entre em sua reta final, com a formalização das assinaturas e novos encontros agendados com o Conselho para esclarecer dúvidas restantes. A convocação para as reuniões formais já está sendo organizada.

A proposta da Cobra Coral Participações S/A prevê a aquisição de 90% das ações da SAF tricolor, com investimento estimado de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos. Nas últimas semanas, as negociações avançaram após os empresários envolvidos atenderem solicitações por garantias financeiras e prestarem esclarecimentos sobre pontos-chave da operação. A análise do Conselho Fiscal será o próximo passo, seguida pela votação no Conselho Deliberativo e, por fim, a apresentação em Assembleia Geral de Sócios.

PÓS-SÉRIE D

Iran também destacou a importância de o clube estar preparado financeiramente após o término da Série D, independentemente do acesso à Série C. Mesmo em caso de sucesso esportivo, o calendário do clube enfrentará um período de baixa arrecadação, o que reforça a urgência da aprovação da SAF.

"É irmos nos aproximando do processo de transição. Se tudo der certo, vamos subir para a Série C. Mas, após a Série D, a gente tem um hiato em que praticamente não há nenhuma receita. Então, precisamos dessa SAF pronta para evitar grandes problemas financeiros, jurídicos e externos nesse pós-Série D. Mas o principal é deixar o torcedor tranquilo", afirmou.

A coletiva também contou com a participação de Alexandre Kalil, que esteve no Recife para visitar o estádio do Arruda e conhecer o projeto de perto. Embora não vá assumir cargo oficial na SAF, o ex-presidente do Atlético-MG colocou-se à disposição para colaborar com a reestruturação coral.