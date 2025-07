Santa Cruz x Treze-PB: onde assistir, horário e escalações da 14ª rodada da Série D

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Vivendo um momento de instabilidade e sob forte pressão da torcida, o Santa Cruz encara o Treze-PB neste domingo (27), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela última rodada da fase de grupos da Série D. Após perder a liderança do grupo e apresentar desempenho irregular nas últimas partidas, o Tricolor entra em campo com a obrigação de vencer para retomar a confiança e garantir uma posição mais favorável no mata-mata. A partida, além de decisiva para a classificação, também servirá como um termômetro da equipe para os desafios que virão.

Pressionado após perder a primeira colocação na última rodada, a Cobra Coral ocupa atualmente a terceira posição com 24 pontos e precisa vencer para manter vivas as chances de voltar ao topo. A partida marcará a estreia do clube na Arena Pernambuco nesta edição do torneio, em uma mudança estratégica da diretoria coral visando maior presença de público e melhores condições estruturais. O estádio será utilizado como casa do Santa Cruz durante os confrontos eliminatórios, já que o Arruda segue com limitação de público por questões de segurança.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo não contará com o lateral-direito Israel, que passará por cirurgia após ser diagnosticado com hérnia de disco, e com Toty que sentiu uma pancada na última partida. Com isso, Yuri Ferraz deverá ser o titular da posição. Há também dúvidas na meta coral: após falhas consecutivas, o experiente goleiro Felipe Alves pode dar lugar ao jovem Rokenedy, cria da base coral que atuou como titular no Campeonato Pernambucano.

No ataque, Renato e Thiaguinho disputam vaga no time titular. Além disso, seis atletas estão pendurados, entre eles peças-chave como o zagueiro Matheus Vinícius, o volante Balotelli e o atacante Geovane Soares. A situação pode levar a comissão técnica a poupar alguns titulares.

Do outro lado, o Treze-PB já está eliminado da competição. Sem chances de classificação e na penúltima colocação com apenas 13 pontos, o Galo da Borborema cumpre tabela e já pensa na reformulação para a temporada 2026, que não contará com calendário nacional. O técnico William De Mattia terá o retorno de Arthurzinho, Lincoln e Luisinho, que estavam suspensos.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Felipe Alves (Rokenedy); Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho (Renato), Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

TREZE-PB

Igor Rayan; Vana, Carlos Henrique, Diego Ivo e Arthurzinho; Wellington Cézar, Juninho e Rodrigo Gaia e Guilherme Lucena; Flavinho e Ezequiel. Técnico: William De Mattia.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 16h

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais (MA)

Assistentes: Jeydson Mandu Barros e Nicolly Ariely Barbosa de Freitas (ambos do MA)

Transmissão: TV Coral (Youtube)