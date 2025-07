Santa Cruz tem retrospecto positivo como mandante na Arena Pernambuco

Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz volta a atuar na Arena de Pernambuco neste domingo (27), contra o Treze-PB, com uma missão importante pela Série D do Campeonato Brasileiro. Em busca da reabilitação no torneio nacional, a Cobra Coral aposta em seu histórico vitorioso no estádio para embalar na reta decisiva da competição e contar com o apoio da torcida em um palco que já trouxe bons resultados no passado.

Apesar de esta ser a primeira vez que o Tricolor do Arruda atua como mandante na Arena nesta Série D, a experiência no local é bastante positiva. Em 27 jogos como mandante na Arena, o Santa Cruz soma 14 vitórias, 10 empates e apenas três derrotas, um aproveitamento de 64%.

Torcida presente e bons resultados

A Arena de Pernambuco também foi palco de grandes públicos da torcida coral. O maior deles aconteceu em 1º de novembro de 2014, quando 34.746 torcedores acompanharam a derrota por 1 a 0 diante do América-RN, pela Série B. Outras partidas, como a vitória por 1 a 0 sobre o Vasco e o triunfo por 5 a 1 sobre o Vila Nova, também registraram presenças expressivas da torcida tricolor.

Fator casa em novo endereço

Com estrutura, gramado de qualidade e capacidade para receber um público maior, o estádio pode ser um trunfo na busca pelo acesso. Agora, resta saber se a história e os números positivos do passado serão aliados do presente. O Santa Cruz entra em campo pressionado, mas cercado de boas lembranças, e pronto para reescrever um novo capítulo em seu retorno à Arena de Pernambuco.