Lateral Israel, do Santa Cruz, confirma lesão e está fora do restante da Série D

Desfalque de peso: lateral-direito Israel, do Santa Cruz, está fora da Série D por lesão

Jogador do Santa Cruz, Israel (Rafael Vieira)

O Santa Cruz terá um importante desfalque para a fase decisiva da Série D do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Israel está fora do restante da competição após agravamento de uma lesão na coluna lombar. O atleta vinha em processo de recuperação de uma hérnia de disco, mas apresentou piora clínica nos últimos dias e precisará de, no mínimo, três meses de afastamento.

A lesão teve início em abril, após a partida contra o Treze-PB. Israel relatou dores agudas na lombar e foi submetido a uma ressonância magnética, que apontou a hérnia.

Em princípio, o tratamento indicado pelo departamento médico do clube surtiu efeito, permitindo o retorno de Israel aos gramados. O lateral participou de mais cinco jogos na Série D, todos como titular. No entanto, mesmo atuando em algumas partidas sob dores, Israel seguiu em recuperação com acompanhamento fisioterápico.

No entanto, durante um treinamento realizado no último fim de semana (19 e 20 de julho), o jogador voltou a sentir dores intensas, com um episódio preocupante de paralisia temporária nas pernas. Israel foi levado imediatamente ao hospital, onde recebeu medicação para alívio da dor e passou por nova ressonância, que revelou o agravamento do quadro. A expectativa era de que ele retornasse ao time já nesta rodada, a última da fase de grupos.

O departamento médico do Santa Cruz avalia agora, junto com o atleta, a possibilidade de intervenção cirúrgica. Outra alternativa é insistir em mais um ciclo de fisioterapia, mas, em ambas as opções, o tempo de recuperação o tira da atual edição da Série D.

“Infelizmente, estarei fora dos próximos jogos. Sinto muito por não poder ajudar dentro de campo nesse momento decisivo, mas sigo tranquilo por saber que sempre dei meu máximo. Estarei junto com o grupo no dia a dia, torcendo e apoiando, com a certeza de que vamos conquistar o acesso”, declarou Israel em comunicado.

De acordo com o médico do clube, Dr. Antônio Mário Valente, o atleta foi submetido a todo o protocolo de reabilitação, mas não apresentou melhora suficiente para evitar o procedimento cirúrgico.

“Protocolarmente realizamos todo o procedimento fisioterápico de reabilitação e fortalecimento. Passamos etapa por etapa. É uma condição neurológica, mas Israel não respondeu. Desta forma, a indicação cirúrgica se faz necessária. Nós iremos programar, ele ficará de seis a oito semanas fora. Com isso, faz com que infelizmente nós não contamos com ele nesse final de campeonato”, afirmou o médico coral.



A ausência de Israel representa um desafio para o técnico Marcelo Cabo que conta com Toty e Yuri Ferraz como alternativas para a lateral-direita. No entanto, os dois atletas não tiveram tanto protagonismo quando foram acionados na equipe titular.