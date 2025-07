Santa Cruz tem seis pendurados para a última rodada da primeira fase da Série D

Treinador busca reforços para qualificar o elenco do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Classificado para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz encara o Treze-PB no próximo domingo (27), pela última rodada da fase de grupos. Mesmo com a vaga já assegurada no mata-mata, o confronto carrega um peso estratégico importante para o Tricolor, que vive um dilema: escalar força máxima ou preservar jogadores pendurados.

Ao todo, seis atletas da equipe comandada por Marcelo Cabo estão com dois cartões amarelos e, se receberem mais um, desfalcam o time no primeiro duelo do mata-mata. Estão pendurados o lateral-direito Toty, o zagueiro Matheus Vinícius, o lateral-esquerdo Rodrigues, o volante Wagner Balotelli e os atacantes Geovany e Thiaguinho. Quase todos são nomes frequentes nas escalações e considerados peças-chave no esquema tricolor.

Apesar da classificação antecipada, o momento da Cobra Coral inspira cautela. O Santa Cruz vive uma fase ruim no returno da primeira fase, com desempenho oscilante e não vence há quatro partidas. Além disso, o clube ainda briga por uma melhor colocação no grupo, o que pode garantir o mando de campo no jogo de volta do mata-mata, vantagem concedida aos dois primeiros colocados.

A comissão técnica analisa o cenário com atenção. Poupar os pendurados evitaria desfalques importantes na fase decisiva, mas poderia custar um resultado positivo diante do Treze-PB. Por outro lado, utilizar força máxima representa o risco de suspensões, porém seria uma tentativa de recuperar a confiança e garantir uma posição mais favorável na próxima etapa da competição.