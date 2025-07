O que significa para o Santa Cruz terminar em 3ª colocado no Grupo A3 da Série D?

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Após uma fase de grupos marcada por altos e baixos, o Santa Cruz vai para a última rodada da primeira fase do Grupo A3 da Série D na terceira colocação. Mas o que, na prática, isso representa para o clube? A classificação é motivo para comemorar ou há motivos para preocupação? E quais são os próximos desafios do Tricolor do Arruda na briga pelo tão sonhado acesso à Série C?

Pelo chaveamento da CBF, o 3º colocado do Grupo A3 enfrenta o 2º colocado do Grupo A4. Com isso, o Santa Cruz iria ter pela frente o Lagarto-SE, adversário que fez campanha superior na primeira fase e, por isso, decide a vaga em casa. O jogo de ida será no Arruda; a volta, em Sergipe. No entanto, a segunda posição do Grupo A4 também está indefinida com Juazeirense disputando a vaga.

O mata-mata da Série D é composto por quatro etapas: segunda fase, oitavas de final, quartas de final e semifinais. Apenas os quatro semifinalistas conquistam o acesso à Série C de 2026. Ou seja, o Santa Cruz precisará superar três confrontos diretos, e possivelmente todos fora de casa para garantir o retorno à Terceirona.

Todos os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, e, em caso de empate no placar agregado, a vaga é decidida nos pênaltis, sem vantagem por gol fora de casa.

Qual o impacto esportivo e emocional?

Para um clube com a tradição do Santa Cruz, estar na Série D já é um peso. Mas chegar ao mata-mata com chances reais de acesso pode significar um ponto de virada na temporada, e até mesmo no futuro do clube. O terceiro lugar pode não ser ideal em termos de mando de campo, mas mantém viva a esperança da torcida coral.

Será que o Santa vai suportar a pressão do mata-mata? Conseguirá fazer valer o peso da camisa diante de adversários que, embora organizados, têm menos tradição? As respostas começarão a ser dadas em agosto.