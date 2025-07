Conselho do Santa Cruz se reúne para analisar balanço financeiro e orçamento de 2025

Conselho Deliberativo do Santa Cruz (Arquivo/DP)

O Conselho Deliberativo do Santa Cruz realiza, nesta terça-feira (22), uma reunião para análise do balanço financeiro do exercício de 2024 e apresentação da proposta orçamentária para a temporada de 2025. O encontro está marcado para às 19h, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede social do clube, no Arruda, e será realizado exclusivamente de forma presencial.

A prestação de contas ocorre com cerca de três meses de atraso em relação ao prazo, o que aumenta a expectativa sobre os dados que serão apresentados, sobretudo em relação à situação financeira do clube. O cenário de dívidas e compromissos pendentes é considerado determinante para o futuro daCoral, projeto de transformação do modelo de gestão do futebol tricolor.

A convocação oficial foi feita pelo presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, que destacou o respeito às normas estatutárias e legais do clube para a realização da reunião. A proposta é que o encontro também avance em temas relevantes para a governança interna.

A aprovação do balanço financeiro é vista como etapa necessária para o avanço nas negociações relativas à SAF, especialmente em relação à concessão definitiva do estádio do Arruda, um dos temas que mais geram debate entre torcedores.

Entre os pontos da pauta, estão:

A apreciação dos relatórios social e esportivo de 2024;

A análise e possível aprovação do orçamento para 2025;

A definição do cronograma de reuniões abertas aos sócios;

A fixação das contribuições financeiras dos conselheiros;

E a deliberação sobre eventuais documentos adicionais apresentados pelo Poder Executivo até a data do encontro.