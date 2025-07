Santa Cruz estuda levar jogos contra o Treze e do mata-mata da Série D para a Arena Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira)

O Santa Cruz poderá trocar o Estádio do Arruda pela Arena Pernambuco nos próximos compromissos decisivos da Série D do Campeonato Brasileiro. A mudança está sendo avaliada pela diretoria coral e deve ser discutida em reunião da equipe de operações nesta terça-feira (22), quando o clube deve bater o martelo sobre a realização do duelo contra o Treze-PB, marcado para o próximo domingo (27), às 16h, no novo local.

A principal motivação para a possível alteração é a capacidade de público. Enquanto o Arruda tem liberação para receber até 30 mil torcedores, a Arena de Pernambuco pode comportar mais de 45 mil.

"O que conversamos internamente é que, se não tivéssemos conseguido aumentar a capacidade do número de torcedores no Arruda até a chegada do mata-mata, poderíamos jogar o mata-mata em outro estádio com capacidade maior. Em Pernambuco, só temos a Arena. Isso já estava no nosso planejamento. Antecipar o jogo contra o Treze-PB ainda está em discussão", afirmou Adriano Lucena, presidente da Comissão Patrimonial do Santa Cruz, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

Vale lembrar, que o Santa Cruz já garantiu a classificação ao mata-mata com três rodadas de antecedência e briga pelas duas primeiras colocações do Grupo A3, o que garantiria a vantagem de decidir como mandante na próxima fase.

Além do fator de público, questões estruturais no Arruda vem sendo comentada nos bastidores. No último jogo em casa, contra o Santa Cruz-RN, torcedores registraram infiltrações, rachaduras e a queda de partes do reboco da arquibancada superior. Os vídeos circularam nas redes sociais e acenderam o alerta. Apesar disso, a Comissão Patrimonial do clube assegurou que não há risco estrutural, e uma vistoria técnica foi realizada para avaliar a integridade do estádio.

Adriano Lucena esclareceu que a possibilidade de disputar jogos na Arena de Pernambuco não está relacionada a problemas estruturais, que já são antigos, mas sim à intenção de receber um maior número de torcedores nas partidas decisivas.

“Temos todo o cuidado para identificar os problemas para que a gente possa ir consertando. Sabemos o estádio que temos e as condições. A possibilidade de jogar na Arena, não tem nada haver com goteira. Porque isso já existe há muito. A mudança seria para termos a maior quantidade de torcedores”, explicou.



A decisão, que está sendo debatida internamente, leva em conta não apenas questões estruturais e de capacidade, mas também a aceitação do torcedor, um fator considerado fundamental pela diretoria coral neste momento.

A possibilidade de mudança de estádio tem gerado divisão entre os torcedores. Enquanto parte da torcida vê a Arena como uma alternativa moderna, segura e confortável, outro segmento aponta que o Arruda, mesmo com limitações, carrega simbolismo e representa a verdadeira "casa" do Santa Cruz.