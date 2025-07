Santa Cruz perde para o Horizonte-CE e cai para 3ª posição no Grupo A3 da Série D

Gabriel Galhardo, volante do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)

O Santa Cruz foi derrotado por 2 a 0 pelo Horizonte-CE, neste domingo (20), no Estádio Domingão, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os gols do time cearense foram marcados por Claudivan e Betinho ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Tricolor do Arruda chegou ao quarto jogo consecutivo sem vencer na competição e despencou na tabela de classificação.

Com 24 pontos, o Santa Cruz caiu para a terceira posição colocação no Grupo A3. A equipe tricolor foi ultrapassada pelo Central, que empatou com o Sousa-PB e chegou aos 25 pontos, assumindo a liderança. O América-RN, por sua vez, venceu o Treze-PB e também alcançou os 24 pontos, ultrapassando a Cobra Coral pelo critério de saldo de gols (10 contra 7).

A Cobra Coral, que chegou a liderar o grupo com folga, vive momento de queda de rendimento. O próximo compromisso do Santa Cruz será contra o Treze-PB no domingo (27), às 16h, contra o Treze-PB, no estádio do Arruda. No mesmo dia e horário, o Horizonte encara o líder América-RN, na Arena das Dunas.

O jogo

O Santa Cruz iniciou a partida controlando as ações, com maior posse de bola e presença constante no campo ofensivo. O time criou boas oportunidades, como um chute perigoso de Balotelli e uma finalização de Nathan que passou perto da trave.

Além disso, a Cobra Coral chegou com perigo após cobrança de escanteio de William Júnior. Renato desviou na área, e a bola sobrou para Thiago Galhardo, que finalizou livre. O goleiro Frank realizou uma grande defesa e, no rebote, Galhardo teve nova oportunidade, mas não conseguiu direcionar a bola, que foi para fora. Apesar das chances criadas, o time esbarrou na falta de eficiência no último passe e nas conclusões.

Por outro lado, o Horizonte-CE adotou postura mais defensiva, buscando explorar os contra-ataques. A equipe cearense foi cirúrgica: aproveitou um erro na saída de bola do Santa Cruz para abrir o placar com Claudivan, que acertou um belo voleio após cruzamento de Cleyton.

Já nos minutos finais, aos 43, Leozinho avançou pela esquerda, explorou a indecisão do goleiro Felipe Alves e encontrou Betinho livre na área para ampliar o marcador.

SEGUNDO TEMPO

Em desvantagem no placar, a Cobra Coral voltou para a segunda etapa com postura ofensiva, buscando o ataque desde o início. Em uma tentativa de William Júnior, que finalizou de fora da área, o goleiro Frank falhou na defesa, a bola sobrou para Thiago Galhardo concluir, mas o atacante estava impedido.

Mantendo o roteiro, o Horizonte-CE seguiu apostando nos contra-ataques. Em uma dessas investidas, Caio Pedro ganhou a disputa de velocidade contra Toty, mas finalizou em cima do goleiro Felipe Alves. Após o lance, os dois atletas tricolores se desentenderam no campo.

Apesar de ter mais a posse de bola, o Santa Cruz esbarrou na falta de objetividade. A equipe trocou passes no campo ofensivo, mas foi incapaz de transformar o domínio territorial em chances claras de gol.

Do outro lado, o Horizonte-CE montou um ferrolho defensivo e seguiu apostando nos contra-ataques. No entanto, faltou qualidade nas finalizações e sobrou cansaço para aproveitar as poucas oportunidades que teve de ampliar o placar.

Sem conseguir mexer no marcador na etapa final, o jogo terminou com o mesmo resultado construído no primeiro tempo. Com o revés, a Cobra Coral chegou a quatro jogos sem vencer na Série D.



FICHA DA PARTIDA:

HORIZONTE-CE 2

Frank; Igor Ribeiro, Gabriel Cardoso e Zé Augusto; Cesar Sampaio, Raphinha, Claudivan e Leozinho (Alan Fabrício); Betinho (Tiago Cunha), Cleyton (Vitinho) e Caio Pedro (Emerson Ocara). Técnico: Adriano Albino.

SANTA CRUZ 0

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan (Vinicius Silva); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Pedro Favela) e William Júnior (João Pedro); Renato (Pedro Henrique), Geovany Soares (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE)

Cartões amarelos: Cleyton, Zé Augusto, Gabriel Cardoso e Frank (H); Nathan e Toty (S)

Gols: Claudivan (37'/1º) e Betinho (43'/1º) (H)