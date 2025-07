Presidente do Santa Cruz espera quitar salários atrasados antes do mata-mata

Treinador busca reforços para qualificar o elenco do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, afirmou em entrevista ao programa Léo Medrados & Traíras que o clube trabalha para regularizar os salários atrasados do elenco antes do início do mata-mata da Série D. De acordo com o mandatário, a diretoria aguarda a liberação de um aporte financeiro de R$ 7.745.385,33, da Cobra Coral Participações S/A.

“Fizemos uma solicitação para uma liberação de quase R$ 8 milhões. Isso está na mesa do juiz da RJ para ele autorizar. Esses recursos autorizados vão nos dar um fôlego”, explicou o dirigente.

Segundo Bruno Rodrigues, o clube chegou a negociar com os investidores da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) um adiantamento de recursos via empréstimo que seria descontado do valor total investido futuramente, mas o aporte antecipado ainda não foi concretizado.

“Eu venho defendendo desde o início que a SAF faça alguns aportes mesmo antes da aprovação. Isso foi acenado, mas não aconteceu. Apesar disso, quero tranquilizar nosso plantel. Já está tudo desenhado para manter os pagamentos até o final do campeonato”, declarou.

Desencaixe financeiro

Bruno Rodrigues explicou que os atrasos salariais recentes ocorreram por um desencaixe entre receita e despesas, agravado pelo aumento da folha salarial com a chegada de jogadores indicados pelos investidores da SAF.

“A Série D é deficitária, e o Santa Cruz tem a maior folha da competição. Houve atraso por causa disso. Nenhuma das rubricas chegou a virar um mês. O elenco e o professor Marcelo Cabo entendem a situação”, afirmou.

O presidente garantiu que mais uma parte dos salários será quitada até a próxima sexta-feira (19) e que a diretoria pretende iniciar a segunda fase da Série D com todos os compromissos regularizados.