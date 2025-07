Como está a situação da SAF do Santa Cruz?

Estádio do Arruda (Rafael Vieira)

O processo de transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF) segue em compasso de espera. A diretoria coral aguarda respostas de uma série de questionamentos enviados aos investidores que conduzem a proposta, conforme informou o presidente do clube, Bruno Rodrigues. As perguntas foram elaboradas pelo Conselho Deliberativo e Fiscal do Tricolor e têm o objetivo de esclarecer pontos sensíveis da operação, como garantias financeiras e condições contratuais.

Segundo Bruno Rodrigues, um dos principais motivos para a lentidão na tramitação do processo tem sido justamente a espera por essas respostas e, anteriormente, a comprovação do lastro financeiro do grupo de investidores. Por sua vez, os empresários mineiros alegam que as perguntas foram encaminhadas apenas recentemente e garantem que enviarão as respostas “o quanto antes” para que o projeto avance.

A proposta, elaborada pela Cobra Coral Participações S/A, prevê a aquisição de 90% das ações da futura SAF tricolor por um valor estimado em R$ 1 bilhão, a ser diluído ao longo de 15 anos. O plano inclui um investimento no patrimônio mínimo inicial de R$ 100 milhões. Esse valor não é o limite, apenas uma "trava" de segurança. Caso o mínimo não seja cumprido pelos investidores, a associação voltará a ter o controle do estádio.

Cessão do Arruda

Entretanto, a cessão definitiva do Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, à SAF tornou-se o principal ponto de discórdia. O projeto prevê que a SAF terá direito de uso e exploração comercial do estádio por um período inicial de 50 anos, renovável por mais 50. Para isso, além da aprovação interna no clube, a cessão depende ainda de aval da Prefeitura do Recife e da Câmara Municipal, já que o terreno pertence ao poder público.

Sem “canetada”

O presidente Bruno Rodrigues afirmou que não poderá aprovar a proposta unilateralmente, justamente por envolver patrimônio do clube. Assim, será necessário convocar uma reunião do Conselho Deliberativo, onde o texto precisará ser aprovado por, no mínimo, dois terços dos conselheiros. Caso aprovado, o projeto será então submetido a uma Assembleia Geral de Sócios, que deverá ocorrer em até 45 dias, e que exigirá apenas maioria simples para validação.

Saídas do projeto

O processo também sofreu baixas importantes entre os investidores. Os empresários mineiros Vinícius Diniz, que seria o responsável pelo departamento de futebol da SAF e Márcio Cadar, homem forte do “dinheiro” que deixou a operação. Permanecem ligados ao projeto, os investidores Marcus Bitar, Alexandre Kubitscheck e Iran Barbosa.

Clima quente

Enquanto isso, nas redes sociais e bastidores do clube, a proposta de cessão do Arruda continua dividindo opiniões entre torcedores. Parte da torcida teme abrir mão definitiva do patrimônio, enquanto outros enxergam na SAF uma oportunidade histórica de reestruturação financeira e esportiva para o clube, que vive crise prolongada dentro e fora de campo.

A expectativa é de que, uma vez respondidos os questionamentos dos conselheiros, a diretoria possa agendar a reunião do Conselho Deliberativo e, enfim, dar início às votações formais que definirão o futuro do Mais Querido.