Horizonte-CE x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações dos times

Jogador do Santa Cruz, Thiaguinho (Rafael Vieira)

Em um momento de pressão e busca por recuperação, o Santa Cruz visita o Horizonte-CE neste domingo (20), às 16h, no Estádio Domingão, pela 13ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos buscam uma vitória para encerrar a fase de oscilações e aliviar a pressão que cresce nos bastidores do clube. Enquanto os cearenses lutam para permanecer no G-4 e manter o embalo das últimas rodadas.

O Santa Cruz tenta reencontrar o futebol do início da Série D. Líder do grupo com 24 pontos, o Tricolor do Arruda chega pressionado após vencer apenas um dos últimos quatro jogos. Apesar da posição confortável na tabela, o desempenho recente tem gerado críticas da torcida e acendido o sinal de alerta nos bastidores do clube.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo não poderá contar com o lateral-direito Israel, ainda em transição física. Toty será mantido na equipe inicial. A principal dúvida está no meio-campo, entre William Junior e João Pedro, este último titular na rodada anterior.

Do outro lado, vivendo seu melhor momento na competição, o Galo do Tabuleiro vem de duas vitórias consecutivas e aparece na quarta colocação do grupo, à frente do Ferroviário-CE apenas pelo saldo de gols. Em casa, a equipe cearense acumula bom retrospecto, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O técnico Adriano Albino terá apenas um desfalque para o duelo: o lateral-direito Dieguinho cumpre suspensão automática, e Daniel deve assumir a posição.

O embate promete ser equilibrado. Para o Santa Cruz, é a chance de afastar a pressão e reafirmar o favoritismo rumo ao mata-mata. Para o Horizonte, representa a possibilidade de consolidar a recuperação e seguir firme na briga por uma vaga na próxima fase.



FICHA DA PARTIDA:

HORIZONTE-CE

Frank; Igor Ribeiro, Gabriel Cardoso e Daniel; Cesar Sampaio, Raphinha, Claudivan e Leozinho; Petecoste, Cleyton e Vanderlan. Técnico: Adriano Albino.

SANTA CRUZ

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior (João Pedro); Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.



Local: Estádio Domingão, em Horizonte (CE)

Horário: 16h

Árbitro: Marcel Phillipe Santos Martins (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimaraes Pereira e Vanessa Santos Azevedo (ambos de SE)

Transmissão: TV Coral (Youtube)