Investidores da SAF do Santa Cruz se pronunciam após saída de Vinícius Diniz

Investidores da SAF do Santa Cruz (Reprodução)

A Cobra Coral Participações, grupo responsável pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, divulgou uma nota oficial comentando a saída de Vinícius Diniz, considerado o homem forte do futebol no clube.

No comunicado, os investidores destacaram que a proposta para a SAF foi estruturada de maneira sólida, consistente e institucional, com garantias contratuais, processos bem estabelecidos, metas claras de investimento e uma equipe formada por profissionais de alto nível.

A nota também expressa respeito e entendimento pela decisão de Vinícius Diniz de deixar o projeto no clube, agradecendo sua contribuição e desejando sucesso em seus futuros projetos profissionais.

Por fim, a Cobra Coral reafirmou o compromisso com o Santa Cruz, garantindo que a gestão continuará focada em entregar uma SAF transparente, sustentável e cada vez mais profissional, com o objetivo de fortalecer o futuro do clube.

A saída de Diniz ocorre em um momento conturbado na SAF Coral, que tem enfrentado pressão crescente da torcida, incluindo manifestações com tom de ameaça contra dirigentes do clube, refletindo o clima de insatisfação em meio ao processo de reestruturação.

Confira nota na íntegra da Cobra Coral Participações:

A proposta da SAF do Santa Cruz foi estruturada de forma sólida, consistente e institucional — com garantias contratuais, processos estabelecidos, metas de investimento e profissionais de alto nível.

Nesse sentido, respeitamos e entendemos a decisão de Vinícius Diniz, agradecemos toda a sua contribuição e desejamos sucesso em seus próximos projetos profissionais.

Aproveitamos para reiterar nosso compromisso com o Santa Cruz: entregar uma SAF sólida, transparente e comprometida com o seu futuro cada vez mais profissional e verdadeiramente sustentável.