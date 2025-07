Figura emblemática da SAF do Santa Cruz, Vinícius Diniz anuncia saída do grupo

Empresário mineiro era reconhecido como "homem do futebol" da SAF do Santa Cruz. Forma de pensar a SAF teria sido o motivo

Empresário mineiro, Vinícius Diniz anunciou saída da SAF coral. (Athletic/Divulgação)

O grupo de investidores Cobra Coral Participações S/A sofreu uma grande baixa nesta quarta-feira (16). O empresário mineiro Vinícius Diniz, que tinha o status de “homem do futebol”, decidiu deixar o grupo. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco com a direção do Santa Cruz.

O anúncio oficial da saída foi feito pelo próprio Vinícius Diniz na noite desta quarta-feira (16) e o Santa prepara uma nota oficial para ser divulgada na quinta-feira (17) agradecendo toda a participação de Diniz, já que ele está no processo desde o começo, em janeiro deste ano.

Em conversa com uma fonte no Santa Cruz, o Diario apurou que a saída de Diniz se deve por diferenças no modo de pensar os investimentos da SAF. Os atritos de Vinícius com os demais membros foi escalando e se tornaram irreconciliáveis.

Empresário de Minas Gerais, Vinícius Diniz era sócio minoritário da SAF e também por esse motivo, não tinha força nas decisões do grupo, um dos motivos pelo desgaste. Além de Diniz, o Cobra Coral Participações S/A é formado por Marcus Bitar, Alexandre Kubitscheck, Iran Barbosa e Fernando Vieira.

A diretoria tricolor lamentou a saída de Diniz, com uma fonte próxima informando que “Diniz sai pela porta da frente” e que os investidores precisam achar outro nome para fazer essa ponte entre a SAF e o vestiário coral. Harlei Menezes continua sendo o dirigente do clube, fazendo essa interlocução pelo Santa Cruz.