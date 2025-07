Beto Lago: 'A SAF é um processo irreversível no Santa Cruz, diz Bruno Rodrigues'

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

Irreversível

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, esteve no "Léo Medrado & Traíras", onde esclareceu diversos pontos sobre o futuro do clube em relação à SAF. Em declaração contundente, Bruno afirmou: “A SAF é um processo irreversível no Santa Cruz; o que se discute é o modelo que será implantado, com ou sem Arruda.” Essa afirmação encerra, de forma clara, as especulações que rondaram a administração coral sobre a viabilidade e a necessidade de uma mudança estrutural na gestão do clube. Disse que a cessão do estádio do Arruda será o grande obstáculo e que será preciso um importante consenso para sair o projeto. A transição para a SAF tem sido um tema delicado entre os torcedores, muitos desejando pela assinatura do contrato o quanto antes. Para acalmar os ânimos, Bruno destacou que o relacionamento entre a diretoria e os investidores está em um estado positivo. Contudo, reconheceu que a troca no fundo de investimento – que ocorreu ainda na saída de Márcio Cadar da Cobra Coral Participações S.A. – resultou em um atraso no cronograma. “Não iria colocar o projeto adiante sem ter um lastro financeiro”, explicou o dirigente, ressaltando a importância de assegurar a sustentabilidade financeira antes de dar passos decisivos.

Sobre a recuperação judicial, Bruno Rodrigues esclareceu que há um empréstimo que aguarda resolução rápida. No total, o valor chega a R$ 7.745.385,33, a ser desembolsado em parcelas mensais para os primeiros pagamentos do plano de credores. Bruno Rodrigues mencionou que os episódios envolvendo dirigentes parecem ser parte de uma estratégia orquestrada para desestabilizar o ambiente. O presidente entrou em contato com a Secretaria de Defesa Social para que apure as denúncias.Um ponto que gerou inquietação foi o reduzido número de conselheiros que se dispuseram a analisar a proposta vinculante – menos de 15. Bruno deve promover um pequeno seminário, explicando os pontos da proposta, incluindo a presença do presidente do Bahia, Emerson Ferreti, que compartilhará a experiência no processo de implantação da SAF no clube baiano.O presidente coral confirmou o envio das 46 perguntas aos investidores, pedido pelo Conselho, Conselho Fiscal e Comissão Patrimonial. Essas perguntas vão auxiliar na elaboração de pareceres e opiniões sobre a proposta vinculante que os conselheiros estarão avaliando. Bruno espera que os investidores respondam rapidamente para que o processo avance no Deliberativo, prevendo que a assinatura final do contrato ocorra em cerca de 60 dias.Em relação ao time, Bruno Rodrigues apontou que a classificação antecipada pode ter gerado uma certa acomodação, mas destacou que a situação dos salários atrasados não impactou o rendimento, garantindo que todas as pendências financeiras estarão resolvidas em breve. Para fortalecer o elenco, o presidente afirmou que, caso o clube receba mais recursos buscará mais um meia e um atacante para reforçar a equipe do técnico Marcelo Cabo.