Conselho do Santa Cruz marca reunião para discutir balanço e orçamento de 2025

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Em meio a pressão da torcida, o Conselho Deliberativo do Santa Cruz anunciou a realização da 1ª Reunião Ordinária Anual de 2025, que terá como foco a apreciação do balanço financeiro do exercício de 2024 e a proposta orçamentária para o ano seguinte. O encontro ocorrerá no dia 22 de julho, às 19h, no Anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, localizado na sede do clube, no estádio do Arruda, em Recife.

A reunião, que havia sido cancelada em 1º de julho, será realizada exclusivamente de forma presencial, conforme convocação oficial do presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, que destacou o cumprimento das normas estatutárias e legais para a convocação do evento.

O clube enfrenta um momento conturbado. Nesta última segunda-feira (14), a empresa do presidente do Conselho Deliberativo foi alvo de uma pichação com a frase “Sem SAF, sem paz”, interpretada como uma tentativa de intimidação em meio a protestos que vêm se intensificando nas últimas semanas.

Na pauta da reunião estão temas fundamentais para a gestão do clube, como a aprovação do cronograma de reuniões abertas aos sócios, a apreciação dos relatórios social e esportivo do ano anterior, a análise da proposta orçamentária para 2025, a fixação das contribuições financeiras dos conselheiros e a avaliação de documentos adicionais que possam ser apresentados pelo Poder Executivo até o dia da reunião.

O Conselho Deliberativo espera aprovar as contas referentes a 2024 para avançar na análise da proposta da SAF Coral, modelo de gestão que tem gerado debates no clube. Principalmente, pela concessão definitiva do estádio do Arruda.