Problemas estruturais no Arruda acendem alerta entre torcedores do Santa Cruz

Problemas estruturais no Arruda, estádio do Santa Cruz (Reprodução)

A estrutura do Estádio do Arruda voltou a ser motivo de preocupação entre torcedores e dirigentes. No último sábado (13), durante a partida contra o Santa Cruz-RN, parte das arquibancadas apresentou infiltrações e rachaduras visíveis, com registros de concreto se desprendendo e escorrimento de água pelas juntas da construção. A cena gerou apreensão nas redes sociais e pressionou ainda mais o clube em meio às discussões sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz.

De acordo com a Comissão Patrimonial do clube, uma vistoria técnica foi solicitada com urgência para avaliar a integridade da estrutura. Apesar de não haver, até o momento, risco iminente de colapso, o dirigente reconhece que a situação exige intervenção.

Em vídeos circulando nas redes sociais mostram os danos e reforçam a apreensão quanto à segurança do local. A diretoria reconhece que, diante do tamanho do estádio, há uma necessidade significativa de investimentos para corrigir essas falhas.

O Santa Cruz vem realizando pequenas obras no Arruda visando a melhoria da infraestrutura, mas o setor patrimonial do clube destaca que os recursos atuais ainda são insuficientes para uma reestruturação completa. Além disso, a situação do Arruda também está diretamente ligada ao projeto de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que prevê, entre outros pontos, a concessão definitiva do estádio para modernização da estrutura.



A proposta de cessão definitiva do Estádio do Arruda à Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz tem provocado intensos debates nos bastidores do clube. Previsto como um dos pilares do novo modelo de gestão, o projeto prevê um investimento de R$ 1 bilhão ao longo de 15 anos, mas condiciona a liberação do montante à transferência do estádio para a SAF Coral. Os investidores mantêm posição firme: sem a cessão definitiva do estádio, o acordo com a SAF não será concretizado.