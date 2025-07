Santa Cruz denuncia ameaças a dirigentes por causa da SAF e acionará Justiça

Santa Cruz vive momento turbulento por SAF (Rafael Vieira/DP Foto)

A diretoria executiva do Santa Cruz se pronunciou oficialmente nesta segunda-feira (14) após os episódios de ameaças contra dirigentes envolvidos no processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no clube. Segundo nota divulgada pelo Tricolor, as ações são atribuídas a um grupo minoritário de torcedores e serão tratadas como caso de polícia.

De acordo com o comunicado, o presidente Bruno Rodrigues tomará medidas formais nesta terça-feira (15), com uma denúncia oficial junto à Secretaria de Defesa Social e ao Ministério Público de Pernambuco. A intenção é dar início a uma investigação criminal, além de denúncia e processo judicial contra os responsáveis pelas ameaças.

Empresa de presidente do Conselho Deliberativo é pichada

Na manhã desta segunda-feira (14), a empresa de Victor Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo do clube, amanheceu pichada com a frase "Sem SAF, sem paz".

Para uma parcela significativa da torcida, a adesão à Sociedade Anônima do Futebol é vista como o único caminho possível para modernizar a gestão, atrair investimentos e devolver competitividade ao Santa Cruz.

A proposta de SAF foi apresentada oficialmente no dia 2 de junho, com previsão de análise pelo Conselho Fiscal e deliberação pelo Conselho Deliberativo até o dia 16 do mesmo mês. Passados quase 30 dias, o Conselho Fiscal ainda não emitiu parecer formal, o que paralisou o cronograma e forçou o adiamento da reunião do Conselho Deliberativo, inicialmente prevista para ocorrer entre os dias 16 e 30 de junho. O atraso já acumula 14 dias.

Confira a nota divulgada pelo Santa Cruz

"A direção executiva do Santa Cruz F.C. tomou conhecimento de ameaças e intimidações contra dirigentes do Clube, responsáveis pelo processo de implantação da SAF. Ações criminosas empreendidas por grupo minoritário de torcedores serão tratadas com todo o rigor da Lei.

Nesta terça-feira (15/07) o presidente executivo, Bruno Rodrigues, fará denúncia oficial a Secretaria de Defesa Social e ao Ministério Público de Pernambuco, para abertura de investigação policial, denúncia e processo judicial contra todos os envolvidos.

O processo de implantação da SAF segue firme com debate envolvendo todos os poderes constituídos do Santa Cruz e terá aprovação final da Assembleia Geral Extraordinária de Sócios. Caminho democrático e seguro.

Aos que não seguem a cartilha da democracia e legalidade e tentam tumultuar a reconstrução do Santa Cruz, combateremos com a intervenção firme da Polícia e da Justiça."