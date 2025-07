Empresa de presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz é pichada em protesto: 'Sem SAF, sem paz'

Empresa de Presidente do Conselho do Santa Cruz é alvo de protesto: torcedores cobram SAF

Empresa de presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz é pichada em protesto (Reprodução )

A crise institucional no Santa Cruz ganhou contornos mais graves nesta segunda-feira (14), quando a empresa de Victor Pessoa de Melo, presidente do Conselho Deliberativo do clube, amanheceu pichada com a frase “Sem SAF, sem paz”.

Vale lembrar, que no domingo (13), dezenas de torcedores se reuniram do lado de fora do Arruda, em uma manifestação que mesclou cantos de apoio à SAF com ameaças diretas à diretoria do clube. Frases como “Olê, olê, SAF, SAF” e “Se não assinar a SAF, a porrada vai comer” foram entoadas. A movimentação foi organizada por meio de redes sociais, com o objetivo de pressionar os dirigentes tricolores.

A pichação registrada nesta segunda é interpretada como uma tentativa de intimidação e marca uma escalada nos protestos que vêm se intensificando nas últimas semanas. Até o momento, Victor Pessoa de Melo e a diretoria do Santa Cruz não se pronunciaram oficialmente sobre o ocorrido.

O episódio expõe o clima de instabilidade no clube, que enfrenta uma grave crise fora das quatro linhas. Para muitos torcedores, a adesão à SAF representa a única saída para modernizar a gestão e recuperar a competitividade do Santa Cruz.



Vale lembrar que o processo de implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no Santa Cruz vem sofrendo novos entraves nas últimas semanas. O cronograma inicialmente previsto para ser concluído até o fim de junho está paralisado, principalmente pela falta de parecer do Conselho Fiscal, que ainda não analisou formalmente a proposta.

A proposta da SAF foi apresentada no dia 2 de junho, com previsão de análise pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo até o dia 16 do mesmo mês. No entanto, passados 28 dias do prazo, o Conselho Fiscal ainda não emitiu parecer. Com isso, a reunião do Conselho Deliberativo, prevista para ocorrer entre 16 e 30 de junho, também foi adiada, acumulando 14 dias de atraso.