Santa Cruz desce na classificação geral da Série D e acende alerta para mata-mata

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Após liderar a classificação geral da Série D, o Santa Cruz vive um momento de alerta na competição. Com os recentes tropeços, o Tricolor do Arruda caiu para a sexta posição no ranking geral, o que pode impactar diretamente seus objetivos de acesso à Série C.

Com 24 pontos, sete vitórias e saldo de nove gols, o Mais Querido agora está atrás de adversários como Aparecidense-GO, ASA-AL e Inter de Limeira-SP, que se consolidaram nas primeiras colocações. A liderança geral está nas mãos da Aparecidense, que soma 28 pontos, nove vitórias e um impressionante saldo de 19 gols.

A classificação geral é crucial nas quartas de final, fase que define os acessos. Isso porque o chaveamento será feito com base nas campanhas gerais: o melhor colocado enfrentará o pior, o segundo melhor encara o penúltimo, e assim por diante. Além disso, os times com melhores campanhas terão o direito de decidir em casa.

Enquanto no primeiro turno a Cobra Coral teve uma campanha sólida, com três vitórias e um empate, marcando sete gols e sofrendo apenas um (aproveitamento de 83,3%), o returno tem sido decepcionante: apenas cinco pontos conquistados, com uma vitória, dois empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 33,3%.

“Vamos tentar ficar entre os quatros, porque é um benefício que vamos ter na sequência. Temos seis pontos para disputar, temos um jogo fora e um em casa. Talvez, ganhando esses seis pontos a gente consiga pelo menos ficar entre os quatro melhores”, disse o técnico Marcelo Cabo.

Com o equilíbrio entre os clubes e múltiplos empates em pontos, o saldo de gols vem sendo determinante para definir posições. Por isso, cada jogo e cada gol passam a ter um peso ainda maior nesta reta final da primeira fase. A queda de desempenho tem impacto direto não apenas na tabela do grupo, mas principalmente na classificação geral, que pode definir os rumos do Santa Cruz nas quartas de final da Série D. O momento de instabilidade preocupa a torcida e acende o sinal de alerta no Arruda,

Veja a classificação geral atual (Top 10):

1: Aparecidense-GO – 28 pts (9V / SG: 19)

2: ASA-AL – 27 pts (8V / SG: 16)

3: Inter de Limeira-SP – 27 pts (8V / SG: 12)

4: Altos-PI – 26 pts (7V / SG: 10)

5: Tuna Luso-PA – 24 pts (7V / SG: 13)

6: Santa Cruz – 24 pts (7V / SG: 9)

7: Central-PE – 24 pts (7V / SG: 9)

8: Ceilândia-DF – 24 pts (7V / SG: 7)

9: Portuguesa-SP – 24 pts (7V / SG: 5)

10: Barra-SC – 23 pts (7V / SG: 10)