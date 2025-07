Cabo quer recuperar o psicológico do Santa Cruz para reta final da Série D

Treinador Marcelo Cabo aponta foco no emocional para reerguer Santa Cruz na Série D

Técnico do Santa Cruz, Marcelo Cabo (Rafael Vieira)

Em momento de instabilidade na Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz empatou contra o Santa Cruz de Natal, por 1 a 1, neste último domingo (13), no Arruda, acendeu o alerta. Sem vencer há três rodadas na Série D, a Cobra Coral vive um momento de oscilação na reta final da primeira fase, e o técnico Marcelo Cabo já sinalizou onde deve concentrar seus esforços: o aspecto psicológico dos jogadores.

Com 24 pontos conquistados, o Santa Cruz ainda ocupa a liderança da tabela do Grupo A3, mas soma duas partidas consecutivas sem vitória como mandante. Em entrevista após o empate, Marcelo Cabo reconheceu a queda de desempenho e afirmou que o foco das próximas semanas será recuperar a confiança do elenco.

“Ainda buscamos objetivos nesses últimos dois jogos, como terminar na liderança. Tenho três semanas para trabalhar, tanto no aspecto individual quanto no mental. A gente vive um momento em que o resultado não está vindo”, disse o treinador.

Segundo Cabo, a falta de resultados positivos pode estar afetando o emocional dos atletas. Para o comandante tricolor, o desafio agora é entender o que se passa internamente no grupo e preparar o time não apenas fisicamente e taticamente, mas também mentalmente para o mata-mata. “Precisamos recuperar esse lado psicológico. Talvez os atletas estejam sentindo essa pressão. Cabe a mim analisar tudo direitinho. Temos três semanas para performar e estar muito preparados para a fase final do mata-mata”, completou.

Mesmo com a sequência negativa, o treinador não esconde o otimismo e mira a liderança do grupo, além de uma vaga entre os quatro melhores da classificação geral da Série D. “Temos seis pontos para disputar, um jogo fora e outro em casa. Talvez, ganhando os dois, a gente consiga pelo menos ficar entre os quatro e até buscar a liderança (geral) da competição. Está em aberto”, avaliou.

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, quando enfrenta o Horizonte-CE fora de casa, pela 13ª rodada da Série D. A equipe tricolor precisa reencontrar o caminho das vitórias para não comprometer no mata-mata.