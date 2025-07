Empate do Santa Cruz com o Santa Cruz-RN conta com vaias e protestos da torcida por SAF

Campanha por SAF impacta público no Arruda e resultado amplia sequência sem vitórias do Tricolor na Série D

Torcida do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O clima no Estádio do Arruda foi de frustração e protesto neste domingo (13), no empate em 1 a 1 entre Santa Cruz e Santa Cruz-RN, pela 12ª rodada da Série D. Ao fim da partida, vaias ecoaram das arquibancadas, direcionadas ao time tricolor, que mais uma vez deixou a desejar diante de sua torcida. A insatisfação vai além do desempenho em campo.

Veja também: Marcelo Cabo minimiza atraso de salário e rechaça crise no Santa Cruz

A massa coral também aproveitou o jogo para reforçar o pedido por mudanças estruturais no clube, com gritos favoráveis à transformação do Santa Cruz em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

O resultado mantém o momento instável do Tricolor do Arruda na competição. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e dois empates seguidos dentro de casa, a equipe vê a liderança do Grupo A3 ganhar um tom dramático. A oscilação tem gerado impaciência entre os torcedores, que esperavam uma retomada após um início promissor na Série D.

Além do tropeço, o público presente no José do Rego Maciel também chamou atenção. Apenas 8.003 torcedores compareceram ao Arruda, número bem abaixo da média que o clube vinha registrando na competição. A renda da partida foi de R$ 155.190,00. Uma mobilização nas redes sociais convocou os torcedores a aderirem à campanha "público zero", em protesto pela aceleração do processo de SAF.

Durante a partida, além das vaias ao time, foi possível identificar pedidos vindos das arquibancadas pela implementação da Sociedade Anônima do Futebol.

PRÓXIMO JOGO

O Santa Cruz volta a campo no próximo domingo (20), às 16h, fora de casa, contra o Horizonte-CE, pela 13ª rodada da Série D.