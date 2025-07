Santa Cruz x Santa Cruz-RN: onde assistir, horário e escalações dos times

Jogadores Thiago Galhardo e Thiaguinho (Rafael Vieira)

Em um confronto direto por objetivos distintos, o Santa Cruz recebe o homônimo Santa Cruz-RN neste domingo (13), às 17h, no estádio Arruda, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Já a Cobra Coral busca se consolidar como líder do Grupo A3 e no topo da classificação geral, enquanto o Cardeal luta para entrar no G4 e manter vivas suas chances de classificação para a próxima fase.

Líder do grupo com 23 pontos, a Cobra Coral tenta reencontrar o futebol do primeiro turno. Após um início praticamente perfeito, o time comandado por Marcelo Cabo deu sinais de oscilação e venceu apenas um dos últimos quatro jogos. O desafio agora é vencer em casa e vencer por uma combinação de resultados que possa levar o time ao topo da classificação geral.

Apesar da má posição na tabela, o Tricolor do Arruda sofre pressão devido ao fraco desempenho e às críticas ao seu desempenho recente. Para a partida, o técnico não contará com o lateral-diretor Israel, que também estará em transição física. Yuri Ferraz deve continuar como titular. Por outro lado, o comandante tricolor conta com o retorno do zagueiro Matheus Vinicius, que cumpriu suspensão automática na última rodada.



Já o Santa Cruz-RN encara o confronto como uma oportunidade de ouro. Atualmente fora da zona de classificação, o Cardeal encostou no G4 e entrou na disputa na ponta da tabela. No entanto, o retrospecto como visitante é desfavorável: em seis jogos longos em casa nesta Série D, com cinco derrotas e apenas uma vitória. Por isso, o técnico Eugênio Gomes terá que superar os desfalques, já que não conta com três jogadores: o lateral Einstein, o zagueiro Guizão e o atacante Matheus Bambu estão suspensos após receberem o terceiro cartão contra o Central.

O jogo marca um confronto direto entre clubes que correm o mesmo nome, mas vivenciam momentos distintos na competição. Para os pernambucanos, a vitória é crucial para manter a regularidade e recuperar a confiança do time. Já para o time lutar, o duelo é visto como um jogo de afirmação para provar que ainda está vivo na briga por uma vaga na próxima fase.



FICHA DE JOGO

SANTA CRUZ

Felipe Alves; Yuri Ferraz, Matheus Vinicius, Eurico e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

SANTA CRUZ-RN

Fábio; Cafu, Raniery, Eduardo Brito e Wesley; Zé Vitor, Juninho, Hítalo e Thalisson; Peu e Hudson. Técnico: Eugênio Gomes.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Emerson Souza Silva (BA)

Assistentes: Paulo de Tarso Bregalda Gussen e Patrícia dos Reis do Nascimento (ambos da BA)

Transmissão: Metrópoles (Youtube)