Santa Cruz despenca na classificação geral da Série D e liga alerta para reta final

Jogador Willian Jr. (Rafael Vieira)

Após liderar a classificação geral da Série D do Campeonato Brasileiro há apenas duas rodadas, o Santa Cruz vive um momento de queda acentuada no campeonato. Com a oscilação no returno, o Tricolor do Arruda caiu para a quinta posição, com 23 pontos, e vê adversários colados na tabela, podendo perder ainda mais posições caso não vença o Santa Cruz-RN, neste domingo (13), às 17h, no estádio do Arruda.

A queda no desempenho tem explicação clara nos números. Enquanto no turno a Cobra Coral teve uma campanha sólida, com três vitórias e um empate, marcando sete gols e sofrendo apenas um (aproveitamento de 83,3%), o returno tem sido decepcionante: apenas quatro pontos conquistados, com uma vitória, um empate e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 33,3%.

O Santa Cruz se vê em um cenário de desequilíbrio na competição. Da quarta à nona posição, todas as equipes somam 23 pontos, sendo a colocação definida nos critérios de desempate. A liderança pertence atualmente à Aparecidense-GO, com 25 pontos, seguida por ASA-AL (24) e Inter de Limeira-SP (24).

Com a classificação embolada, cada ponto passa a ser decisivo para garantir uma boa colocação geral e as vantagens no mata-mata da Série D. O jogo deste fim de semana pode marcar a retomada do Santa Cruz ou aprofundar ainda mais a crise na reta final da primeira fase.



Confira o Top 10 da classificação geral da Série D:

1- Aparecidense-GO – 25 pts

2: ASA-AL – 24 pts

3: Inter de Limeira-SP – 24 pts

4: Barra-SC – 23 pts

5: Santa Cruz-PE – 23 pts

6: Central-PE – 23 pts

7: Ceilândia-DF – 23 pts

8: Manauara-AM – 23 pts

9: Altos-PI – 23 pts

10: Tuna Luso-PA – 21 pts