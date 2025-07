Em meio à crise pela cessão do Arruda, Bartolomeu Bueno renuncia à presidência da Comissão Fiscal do Santa Cruz

Bartolomeu Bueno afirma que pretende renunciar ao cargo de Presidente do Conselho Fiscal do Santa Cruz (Marina Torres/ DP Foto)

O Santa Cruz vive mais um momento turbulento em sua história recente. Nesta quarta-feira (9), Bartolomeu Bueno anunciou sua renúncia à presidência da Comissão Fiscal do clube, alegando ser contrário à cessão definitiva do estádio do Arruda e denunciando ter sofrido ameaças por se posicionar contra os termos atuais da negociação para a implantação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A informação foi adiantada pelo radialista Carlos Eduardo, da Rádio Transamérica, e confirmada pela reportagem do DP Esportes.

Nos bastidores, o foco da discórdia é a proposta de cessão do Estádio do Arruda à futura SAF. Segundo Bartolomeu, o modelo em discussão na diretoria e entre investidores representaria, na prática, a entrega definitiva do patrimônio histórico do clube, sem que o Santa Cruz receba compensações financeiras compatíveis.

O ex-dirigente afirma ainda que a legislação vigente impede esse tipo de cessão definitiva. Como alternativa, Bartolomeu Bueno propôs um contrato de concessão com prazo de até 100 anos — 50 anos renováveis por mais 50 — apesar de ter preferência por um período menor, de 35 + 35 anos. A proposta seria uma forma de não travar o avanço da SAF, mas mantendo o estádio sob controle institucional do clube ao longo do tempo.

Ameaças e clima hostil

O tom do debate aumentou quando Bartolomeu revelou que passou a sofrer ameaças pessoais após tornar pública sua oposição à proposta atual. O desembargador denunciou um ambiente hostil contra sua pessoa e seus familiares.

Polêmica com Thiago Galhardo

A crise ganhou ainda mais visibilidade após declarações do atacante Thiago Galhardo. O jogador defendeu abertamente a criação da SAF, a cessão do estádio e criticou os que se opunham ao modelo, dizendo que "quem for contra deve sair do clube".

A fala gerou forte reação de Bartolomeu, que considerou a atitude inadequada. "O papel dele é receber o salário e jogar futebol. Não cabe a um jogador se meter na administração do clube", respondeu.



A renúncia de Bartolomeu Bueno escancara o racha interno no Santa Cruz em meio a uma das decisões mais importantes de sua história recente. Com a sua saída, a presidência do Conselho Fiscal deverá ser ocupada pelo suplente Manoel Júnior. Vale lembrar que o Conselho Fiscal ainda irá realizar a apreciação da proposta de constituição da SAF para emitir seu parecer final. Esse