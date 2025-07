'Papel dele é jogar bola e não se meter na administração'; diz Bartolomeu Bueno sobre declarações de Galhardo

Presidente da Comissão Fiscal do Santa Cruz critica Galhardo e pede punição por fala sobre a SAF e cessão do Arruda

Jogador do Santa Cruz, Thiago Galhardo (Rafael Vieira)

Clima quente. O presidente da Comissão Fiscal do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, rebateu duramente as recentes declarações do atacante Thiago Galhardo, que defendeu publicamente a implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), a concessão do estádio do Arruda e ainda afirmou que quem fosse contra as mudanças deveria “sair do clube”.

Em entrevista após a partida, Thiago Galhardo falou sobre a necessidade de mudanças na administração do clube, mas para Bartolomeu, o jogador estaria ultrapassando seus limites ao opinar sobre assuntos administrativos.

“Um jogador do Santa Cruz, empregado do clube, contratado para jogar futebol, não deve se meter na administração. Galhardo ainda não mostrou o que veio fazer no time. Terminou o jogo lá em Natal e já veio falar sobre SAF e transferência do estádio. Esse jogador deveria ser punido. Se eu fosse presidente, rescindiria o contrato dele por justa causa”, afirmou o presidente da Comissão Fiscal, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

Bartolomeu enfatizou que o papel do jogador é jogar e receber o salário, não se envolver nas decisões internas do clube. “Esse tipo de atitude não é adequada. Não cabe a um jogador se meter na administração do clube. O papel dele é receber o salário e jogar futebol, para isso ele é pago, e não para se envolver na gestão do clube”, destacou.

Entenda o caso:

Em entrevista concedida após o empate contra o América-RN, o atacante Thiago Galhardo apontou que a indefinição e disputas políticas nos bastidores estão afetando diretamente o desempenho do elenco, que vem apresentando uma queda acentuada de rendimento na Série D.

Galhardo não poupou críticas aos que, segundo ele, estariam dificultando o processo de transição do Tricolor para o modelo de SAF. “Tem pessoas que estão empacando aí. Na dúvida se é para deixar o patrimônio, quem sou eu para falar alguma coisa. Mas libera, é bom para todo mundo. Aqueles que não querem deixar o Santa Cruz andar, por favor, saiam”, disse.