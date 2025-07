Organizadas do Santa Cruz convocam protesto por SAF com público zero no Arruda

Organizadas do Santa Cruz convocam protesto com público zero no Arruda; clube divulga parcial de ingressos vendidos

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O clima nos bastidores do Santa Cruz segue turbulento. Em meio a um momento decisivo nos bastidores, as principais torcidas organizadas do Tricolor do Arruda convocam protesto para o jogo deste domingo (13), às 17h, contra o Santa Cruz-RN, pela 11ª rodada da Série D. A principal reivindicação é a aceleração do processo de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

A mobilização pede “público zero” no Arruda como forma de pressão direta sobre o Conselho Deliberativo. Em comunicado divulgado nas redes sociais, as organizadas publicaram uma mensagem direta. “O Santa Cruz chegou ao limite. Enquanto a SAF não for colocada em votação pelo Conselho Deliberativo, não pisaremos no Arruda”, destacou.

Apesar do chamado ao boicote, o clube divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos, contabilizando 3.050 bilhetes comercializados até o momento. “Mais de 3 mil vozes já confirmadas. A arquibancada não é lugar de silêncio. Enquanto o Santa Cruz jogar, o José do Rego Maciel jamais estará vazio. Domingo é dia de Santa Cruz. É dia de lotar o Arruda”, escreveu o clube, em suas redes sociais.



Confira os valores dos ingressos:

Arquibancada Inferior: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Sociais: R$ 30 (valor condicionado ao plano de sócio)

Cadeiras Cativas: R$ 120 (inteira) /R$ 60 (meia)