Projeto de reforma do Arruda prevê modernização e torcida mais próxima do campo

Projeto de retrofit do Arruda propõe torcida mais próxima do campo e experiência modernizada

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Reprodução/GE)

O estádio do Arruda é um dos principais pontos de embate nas discussões sobre a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz. Nos bastidores, ainda há impasses sobre a inclusão do patrimônio do clube no novo modelo. Enquanto isso, a casa tricolor já conta com o esboço de um projeto de reforma, assinado pelo arquiteto mineiro Bernardo Farkasvölgyi, responsável pela Arena MRV, do Atlético-MG. As imagens do projeto foram divulgadas pelo GE.

A proposta prevê um retrofit que preserva a identidade histórica do estádio, ao mesmo tempo em que o transforma em uma arena multiuso, com estrutura moderna e foco na experiência do torcedor.

De acordo com fonte ligada aos investidores, o retrofit visa aproximar o torcedor do campo, criando uma atmosfera de pressão aos adversários. A ideia é transformar o Arruda em uma arena multiuso, com capacidade para receber não apenas jogos de futebol, mas também shows, eventos corporativos e outras experiências de entretenimento.

“O principal objetivo é transformar o Arruda em uma arena multiuso. Nem deveríamos mais usar o termo ‘estádio’. Quando pensamos em arena, pensamos em shows, eventos corporativos, experiências diversificadas”, explicou o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi, em visita ao Arruda, na semana passada.

Além da proximidade das arquibancadas com o campo, o projeto contempla melhorias significativas na experiência dos torcedores, com requalificação dos acessos, banheiros, pontos de alimentação e áreas de convivência. Camarotes e espaços premium também estão no planejamento, visando ampliar a geração de receita e atrair novos públicos.

Investimento de R$ 100 milhões

De acordo com cláusulas da oferta vinculante da SAF, estão previstos R$ 10 milhões de investimento no estádio nos dois primeiros anos de gestão da Cobra Coral Participações S/A. Os R$ 90 milhões restantes serão aplicados de forma escalonada em até 13 anos, condicionados à modificação legal da cessão do terreno, que pertence ao município.