Com vaga garantida, o que o Santa Cruz ainda busca nas últimas rodadas da Série D?

Recife, PE, 29/06/2025 - SANTA CRUZ X CENTRAL - Na tarde deste domingo(29), a equipe do Santa Cruz recebeu a equipe do Central no estádio do Arruda pelo Campeonato Brasileiro da Serie D 2025 (Rafael Vieira)

Com a classificação antecipada para o mata-mata da Série D já assegurada, o Santa Cruz vive uma fase de alerta máximo no momento mais decisivo da competição. A Cobra Coral que chegou a liderar com folga o Grupo A3, sofreu uma acentuada queda de rendimento no returno e agora corre contra o tempo para corrigir falhas e garantir uma vaga entre os primeiros colocados da classificação geral, posição que garante o mando de campo na fase decisiva.

Atualmente com 23 pontos, o Tricolor ocupa a quinta colocação geral e está a apenas dois pontos da líder Aparecidense-GO. Nas três rodadas finais da primeira fase, o Santa Cruz terá dois jogos em casa, contra o Santa Cruz de Natal e o tradicional Treze-PB, e um fora, diante do Horizonte-CE, em duelo que pode ser crucial para o reencontro com a confiança e o bom futebol.

A queda de produção é evidente. O Tricolor do Arruda perdeu intensidade, criatividade e se tornou previsível. Sob o comando de Marcelo Cabo, a equipe tem enfrentado dificuldades para reagir em momentos de pressão, e as substituições não têm surtido o efeito desejado. Além disso, o desgaste físico e emocional tem afetado o desempenho no segundo tempo dos jogos.

Outro ponto de preocupação é o sistema defensivo, especialmente nas laterais. A lesão de Israel abriu uma lacuna na direita, onde Toty e Yuri Ferraz alternam atuações irregulares. Na esquerda, a situação é ainda mais delicada, com Rodrigues, Vinicius Silva e o recém-contratado Nathan ainda sem convencer. No ataque, o reforço de Renato pouco agregou até agora, demonstrando falta de ritmo e entrosamento.

Time base: Felipe Alves; Israel, Eurico, Matheus Vinicius e Nathan (Vinicius Silva); Balotelli, Gabriel Galhardo, William Junior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo.

Mesmo com o time base bem definido, a oscilação no desempenho coletivo pressiona a comissão técnica por soluções rápidas. O Santa Cruz precisa urgentemente resgatar a competitividade que empolgou a torcida nas primeiras rodadas, quando o clube era apontado como um dos favoritos ao acesso.

Faltando três jogos para o fim da primeira fase, a Cobra Coral tem como missão imediata retomar a confiança, ajustar o esquema tático e terminar no topo da tabela para decidir os mata-matas em casa. Mais do que somar pontos, o Santa Cruz precisa mostrar que está pronto para encarar o desafio do acesso à Série C, um objetivo que só será possível com desempenho sólido, regularidade e postura de time grande.



Próximos jogos:

13.07: Santa Cruz x Santa Cruz de Natal - às 17hrs, estádio do Arruda

20.07: Horizonte-CE x Santa Cruz - às 16hrs, estádio Domingão

27.07: Santa Cruz x Treze-PB - às 16hrs, estádio do Arruda