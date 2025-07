Com Santa Cruz, confira os classificados na Série D após a 11ª rodada

Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Metrópoles se tornou a casa da Série D e transmite, ao vivo e com imagens, os jogos da quarta divisão nacional no YouTube. Nesse final de semana, na 11ª rodada, os 15 confrontos somaram 1.240.107 visualizações. Faltando três jogos para cada equipe, oito já garantiram classificação antecipada para a segunda fase.

Em ordem decrescente de aproveitamento, são eles: Aparecidense-GO (75%, no grupo A5), Asa-AL (72%, no grupo A4), Inter de Limeira-SP (72%, no grupo A7), Barra-RS (69%, no grupo A8,PE (69%, no grupo A3), Central-PE (69%, no grupo A3), Ceilândia-DF (69%, no grupo A5) e Altos-PI (69%, no grupo A2).

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não divulgou o calendário da fase final, que engloba a segunda fase até a final, todas em ida e volta. As primeiras posições na fase inicial fazem com que os clubes recebam a vantagem de decidir em casa na fase seguinte. Com três rodadas e nove pontos em disputa, o ranking ainda pode ser alterado na competição.

