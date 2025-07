Santa Cruz condena ameaças em meio ao processo da SAF

Estádio do Arruda (Rafael Vieira/FPF)

Nesta sexta-feira (4), a diretoria executiva do Santa Cruz veio a público, em meio às discussões sobre o processo da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), para repudiar ameaças feitas contra conselheiros, sócios e torcedores nas redes sociais. Em nota assinada pelo presidente Bruno Rodrigues, o clube tricolor condenou de forma veemente os ataques e reforçou o compromisso com a democracia e o diálogo.

Segundo o comunicado oficial, os episódios foram formalmente denunciados à Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Pernambuco, que ficará responsável pela investigação.

A atual gestão reforçou que a condução do processo envolvendo a SAF tem seguido princípios de transparência e participação democrática. O projeto foi submetido à análise da Comissão Fiscal, do Conselho Patrimonial, do Conselho Deliberativo e será levado, por fim, à Assembleia Geral de Sócios.

Nos últimos dias, o Estádio do Arruda tornou-se o epicentro da polêmica envolvendo a possível criação da SAF do Santa Cruz. A proposta de venda de 90% das ações do futebol do clube à Cobra Coral Participações S/A por um período de 15 anos inclui a transferência definitiva do José do Rego Maciel para o controle da futura empresa.

Segundo a oferta apresentada, o grupo interessado se comprometeria a investir R$ 10 milhões nos dois primeiros anos, sendo R$ 5 milhões no primeiro e outros R$ 5 milhões no segundo, e mais R$ 90 milhões ao longo de até 13 anos, desde que haja a aprovação de uma lei municipal que autorize a operação. A indefinição sobre o destino do Arruda e a reação dos investidores adicionaram mais tensão a uma negociação.

Presidente do Conselho Fiscal ameaçado

Entre os casos das ameaças está o do presidente do Conselho Fiscal, Bartolomeu Bueno, que revelou uma pressão familiar causada por intimidações sofridas. Ele já havia manifestado incômodo com o rumo das tratativas envolvendo a SAF e, segundo ele, os ataques partiram até de membros de torcidas organizadas, incomodados com sua posição sobre o processo.

Confira a nota divulgada pelo Santa Cruz nesta sexta-feira (4):

"A diretoria executiva do Santa Cruz, representada pelo presidente Bruno Rodrigues, condena as ameaças espalhadas através das redes sociais a membros dos poderes constituídos do Clube, sócios e torcedores. A direção do Santa Cruz trilhou o caminho da transparência e democracia, ao decidir submeter o processo da SAF a Comissão Fiscal, Patrimonial, Conselho Deliberativo e Assembleia Geral de Sócios.



Portanto, o respeito ao contraditório e o debate devem unir os tricolores e não segregar. Quem deseja ver o Santa Cruz ser quem é - UM DOS MAIORES CLUBES DE FUTEBOL DO BRASIL - argumenta no campo das ideias. A violência não pode manchar a história política do Clube.



Nossa solidariedade a todos os conselheiros, sócios e torcedores vítimas de ameaças. Os crimes materializados nas redes sociais foram comunicados a Delegacia de Crimes Cibernéticos - Polícia Civil/PE para investigação.



O debate democrático logo apontará o melhor caminho para a grandeza do Santa Cruz."