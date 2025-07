América-RN x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações da 11ª rodada da Série D

Thiaguinho (Rafael Vieira)

Em um jogo que promete fortes emoções e pode definir os rumos do Grupo A3 da Série D, o Santa Cruz visita o América-RN neste domingo (6), às 16h30, na Arena das Dunas, em Natal, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto reúne dois dos favoritos à classificação e coloca em disputa não só a liderança da chave, mas também a chance de um deles encaminhar, com autoridade, a vaga na próxima fase da competição nacional.

A Cobra Coral lidera o grupo com 22 pontos e entra em campo com a possibilidade de garantir, de forma antecipada, a classificação para a próxima fase da competição. Uma vitória sobre o Dragão potiguar levaria o Tricolor do Arruda aos 25 pontos, número inalcançável para adversários como Ferroviário-CE, Santa Cruz de Natal e Sousa-PB, que ainda brigam por uma vaga no G-4.

Apesar da boa campanha, o Santa Cruz chega pressionado. A equipe comandada por Marcelo Cabo sofreu duas derrotas nos últimos três jogos, o que acendeu o sinal de alerta no Arruda. Para o duelo, o técnico terá dois desfalques importantes: o lateral-direito Israel, lesionado, e o zagueiro Matheus Vinícius, suspenso. A dúvida está na lateral-direita, onde Yuri Ferraz e Toty disputam vaga, enquanto William Alves deve ser o escolhido para a zaga.

Além da importância no grupo, o confronto também pode influenciar na classificação geral da Série D. Caso o Santa Cruz vença e o ASA-AL tropece diante do Sergipe, o Tricolor poderá reassumir a liderança entre todas as equipes da competição.

Do lado do América-RN, a expectativa é de um jogo de afirmação. Uma vitória diante do líder pode não apenas embolar a parte de cima da tabela, mas também colocar o time potiguar no topo do grupo. Jogando em casa e com o apoio da torcida, o Dragão quer manter o bom momento e explorar a instabilidade recente do adversário. Para isso, o técnico Moacir Júnior aposta na fase artilheira do atacante Salatiel, ex-Náutico, que soma quatro gols e uma assistência em oito partidas pela equipe nesta Série D.

FICHA DA PARTIDA:

AMÉRICA-RN

Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Heitor e Renan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Dudu, Hebert e Salatiel. Técnico: Moacir Júnior.

SANTA CRUZ

Felipe Alves; Yuri Ferraz (Toty), William Alves, Eurico e Vinicius Silva; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Horário: 16h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA)

Assistentes: Lorival Candido Das Flores e Edilene Freire da Silva (ambos de RN)

Transmissão: Metrópoles (Youtube)