Com risco de perder vantagem no mata-mata, Santa Cruz liga alerta vermelho na Série D

O Santa Cruz vive um momento de oscilação preocupante na Série D do Campeonato Brasileiro. Há quatro rodadas do fim da fase de grupos, o Tricolor do Arruda sofreu duas derrotas nos últimos três jogos e vê ameaçada sua vantagem de decidir em casa o primeiro confronto eliminatório.

Nas últimas três partidas, a Cobra Coral saiu derrotada em duas ocasiões: perdeu para o Ferroviário-CE, por 3 a 1, fora de casa, e foi superada pelo Central, por 1 a 0, no Arruda. No meio desses confrontos, o time conseguiu uma vitória por 2 a 0 sobre o Sousa-PB, também em casa. Apesar do resultado positivo, a sequência expôs fragilidades do elenco coral.

A equipe comandada por Marcelo Cabo perdeu a invencibilidade dentro e fora de casa e viu seu sistema defensivo, antes sólido, apresentar fragilidades. Em apenas três jogos, o Santa Cruz sofreu quatro gols, número superior ao total sofrido nas sete primeiras rodadas (3).

A queda de rendimento não afeta apenas os números. Na prática, o clube pode cair para a terceira colocação do grupo caso perca na próxima rodada e o Central vença o Santa Cruz-RN no domingo (6). A situação é especialmente delicada porque, na Série D, apenas os dois primeiros colocados têm a vantagem de decidir em casa na primeira fase do mata-mata.

Momento decisivo

Após um início sólido e promissor na competição, o Santa Cruz precisa reencontrar o equilíbrio e retomar o bom desempenho. O risco de entrar na fase eliminatória em desvantagem pode comprometer o principal objetivo do clube em 2025: o acesso à Série C.

A expectativa da torcida é por uma reação imediata, e a pressão sobre elenco e comissão técnica aumenta. Com quatro jogos restantes, o Santa Cruz entra em contagem regressiva para retomar o rumo e garantir não apenas a vaga, mas também a vantagem de decidir no Arruda.