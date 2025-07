Retrospecto: Santa Cruz quer manter escrita positiva contra o América-RN

Léo Gamalho, atacante do Santa Cruz (Arquivo)

O Santa Cruz volta a encarar o América-RN neste domingo (6), às 16h30, na Arena das Dunas, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos em Natal, o confronto carrega um histórico favorável ao Tricolor do Arruda, que tem se mostrado um visitante indigesto para o Alvirrubro potiguar nas últimas décadas.

Desde 2002, as duas equipes se enfrentaram apenas cinco vezes com mando do América-RN, e o Santa Cruz venceu três desses confrontos, empatou um e perdeu apenas uma vez. A vitória mais recente aconteceu em 2014, pela Série B, quando os pernambucanos bateram os potiguares por 1 a 0, em plena Arena das Dunas. O único gol da partida foi marcado pelo centroavante Léo Gamalho.

Além disso, no primeiro turno da Série D 2025, o Santa Cruz venceu o América por 2 a 1 no Arruda, com destaque para os dois gols de Thiago Galhardo, que garantiram o resultado e interromperam a invencibilidade do rival. O jogo deste domingo, portanto, é visto pelo América como uma chance de revanche.

Apesar do bom retrospecto recente, o Santa Cruz chega pressionado pela necessidade de pontuar fora de casa para se manter firme na briga pela liderança do Grupo A3. Já o América-RN, empurrado por sua torcida, tenta consolidar a boa fase como mandante e equilibrar o histórico do confronto.

No retrospecto geral do confronto , os clubes já se enfrentaram 21 vezes na história, com leve vantagem para o Tricolor: são nove vitórias do Santa Cruz, contra sete do América-RN, além de cinco empates.

A bola rola às 16h30, em duelo direto pelo topo do Grupo A3 da Série D, com promessa de casa cheia na Arena das Dunas e clima de decisão.



Últimos cinco jogos do Santa Cruz como visitante contra o América-RN:

02.08.2014: América-RN 0x1 Santa Cruz - Série B 2014

27.06.2010: América-RN 0x0 Santa Cruz - Nordestão 2010

08.05.2004: América-RN 0x1 Santa Cruz - Série B 2004

25.07.2003: América-RN 2x0 Santa Cruz - Série B 2003

27.08.2002: América-RN 0x1 Santa Cruz - Série B 2002