SAF do Santa Cruz planeja arena multiuso com arquiteto de estádio do Atlético-MG

Arquiteto da SAF visita estádio do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Responsável pelo projeto da Arena MRV, casa do Atlético-MG, o arquiteto Bernardo Farkasvölgyi visitou nesta terça-feira (1) o Estádio do Arruda, reduto do Santa Cruz. Ele foi acompanhado pelo presidente executivo do clube, Bruno Rodrigues, pelo presidente do Conselho Deliberativo, Victor Pessoa de Melo, e pelo investidor da SAF, Vinícius Diniz.

Contratado pela SAF do Santa Cruz para liderar o projeto de reforma estrutural do estádio, Bernardo teve acesso a todas as plantas do Arruda antes de percorrer suas instalações durante uma visita que durou mais de duas horas.

“Foi uma experiência muito marcante para mim. É até difícil colocar em palavras. Algumas situações na vida nos surpreendem. A gente vê fotos, estuda os dados, mas pessoalmente é outra coisa. O principal objetivo é transformar o Arruda em uma arena multiuso. Nem deveríamos mais usar o termo ‘estádio’. Quando pensamos em arena, pensamos em shows, eventos corporativos, experiências diversificadas”, afirmou o arquiteto.

Bernardo ficou impressionado com o potencial do “Mundão do Arruda” para se tornar uma arena moderna, segura, confortável e economicamente sustentável. O arquiteto destacou que o projeto deve reunir modernidade e funcionalidade sem deixar de valorizar a rica história do Santa Cruz, preservando elementos arquitetônicos e simbólicos dos mais de 50 anos de existência do estádio.