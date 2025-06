Emoção: Thiago Galhardo recebe carta de jovem torcedora do Santa Cruz

Em chegada ao Arruda, Galhardo é surpreendido por carta de torcedora do Santa Cruz de 8 anos

Thiago Galhardo recebe carta de jovem torcedora do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Na chegada ao Estádio do Arruda para o duelo entre Santa Cruz e Central, válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o atacante Thiago Galhardo protagonizou um momento emocionante fora das quatro linhas. O jogador foi surpreendido com uma carta entregue por Maria Alice, uma torcedora tricolor de apenas 8 anos.

Demonstrando admiração e carinho, a jovem escreveu de próprio punho uma mensagem ao centroavante. No bilhete, Maria Alice contou sobre o sonho de rever um jogo do Santa Cruz no estádio e a felicidade de finalmente conhecer o atleta.

“Galhardo, era meu sonho conhecer você e ir para o Arruda. Sempre quis ver o jogo do Santa Cruz, mesmo que eu já fui, só que eu era pequena. Então, eu estou realizando esse sonho novamente. Beijos, te amo”, escreveu a menina.

O gesto comoveu Galhardo, que fez questão de parar para agradecer, abraçou a jovem e tirou uma foto com a torcedora. O momento foi compartilhado pelo Santa Cruz em suas redes sociais, emocionando tricolores e reforçando o vínculo entre clube e torcida.

A cena, marcada pela sensibilidade e espontaneidade, reforça a importância da conexão entre jogadores e seus fãs. Para Maria Alice, o encontro ficará marcado como a realização de um sonho de infância e para Galhardo, como um lembrete de que o futebol também é muito maior que as quatro linhas.