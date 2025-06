Vídeo mostra assalto próximo ao Arruda sem intervenção da PM

Imagens registram que, mesmo com presença da PM, assalto foi cometido sem qualquer intervenção dos policiais

Viaturas estão posicionadas ao fundo e não interviram ao assalto (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um assalto nas proximidades do Arruda, durante o jogo entre Santa Cruz e Central, na tarde deste domingo (29). Mesmo com quatro viaturas da Polícia Militar visíveis no local, os agentes não agiram.

No vídeo, homens uniformizados da torcida organizada Explosão Inferno Coral abordam uma mulher que estava na garupa de uma moto e a obrigam a entregar a camisa, que seria da Torcida Jovem do Sport.

A reportagem questionou a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) e a Polícia Civil sobre a falta de intervenção policial, mas não obteve resposta até o momento.