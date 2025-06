Santa Cruz x Central: onde assistir, horário e escalações da 10ª rodada da Série D

Santa Cruz e Central (Rafael Vieira/DP Foto)

Em um confronto direto pelo topo da tabela, Santa Cruz e Central se enfrentam neste domingo (29), às 17h, no Estádio do Arruda, em duelo válido pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo pernambucano reúne duas das melhores equipes do Grupo A3 e pode selar, com antecedência, a classificação da Cobra Coral à próxima fase. Já a Patativa tenta manter a invencibilidade como visitante e quebrar um tabu que já dura mais de uma década.

O Santa Cruz, mandante da partida, chega embalado e invicto dentro de casa. no Arruda nesta Série D , com 11 gols marcados e apenas dois sofridos. A Cobra Coral é o líder isolado do grupo, com 22 pontos. Com os resultados do sábado no Grupo A3 da Série D, o Santa Cruz depende apenas de si para se classificar à próxima fase da competição. Se vencer o Central, o Tricolor do Arruda alcançará 25 pontos e não poderá mais ser alcançado pelos adversários que estão fora do G4.

Para a partida, o técnico Marcelo Cabo segue sem o lateral-direito Israel, lesionado. Toty deve continuar como titular. Já o atacante Renato deve aparecer entre os relacionados para fazer sua estreia pelo clube. Apostando na força do elenco e no apoio da torcida, o Santa Cruz busca manter os 100% de aproveitamento diante de sua torcida e encaminhar a vaga no mata-mata.

“Uma palavra que falamos internamente que não podemos ter é zona de conforto. Estamos sempre criando mini-metas pensando no próximo jogo. Para que a gente sempre esteja com a guarda alta para que possamos terminar a primeira fase na liderança”, disse o técnico Marcelo Cabo.

Do outro lado, o Central vive grande fase e ocupa a vice-liderança do grupo, com 17 pontos. O time de Caruaru é o único invicto como visitante no Grupo A3, com duas vitórias e dois empates fora de casa. A Patativa também aposta na famosa “lei do ex”, de seus atletas com passagem pelo Santa Cruz: são seis jogadores no elenco que já vestiram a camisa tricolor, entre eles o meia Didira e o atacante Raphael Macena.

O histórico do confronto pesa a favor do Santa Cruz. A última vitória do Central sobre o rival aconteceu em 2011. Desde então, foram 22 confrontos, com 16 vitórias da Cobra Coral e seis empates. No Arruda, o tabu também é expressivo: são 12 partidas de invencibilidade, sendo nove triunfos tricolores e três empates.

FICHA DA PARTIDA:



SANTA CRUZ

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Vinicius Silva; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

CENTRAL

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Hítalo e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva e Leozynho; Erivelton, Zé Artur e Ruan. Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio do Arruda, no Recife

Horário: 17h

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e Jose Daniel Torres de Araujo (ambos de PE)

Transmissão: TV Coral (Youtube)