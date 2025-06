Santa Cruz x Central: onde assistir ao vivo com imagens e de forma gratuita

No estádio do Arruda, Santa Cruz encara o Central pela Série D

TV Coral, canal do Santa Cruz (Divulgação)

Em um confronto direto pelo topo do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz recebe o Central neste domingo (29), às 17h, no Estádio do Arruda, no Recife. A partida é válida pela 10ª rodada da competição e terá transmissão ao vivo, com imagens e de forma gratuita, pelo canal oficial TV Coral no YouTube.

Com 22 pontos conquistados, o Tricolor do Arruda é líder isolado da chave e depende apenas de si para garantir, de forma antecipada, a classificação à próxima fase. Em caso de vitória diante do Central, a equipe alcançará 25 pontos, número que torna impossível ser ultrapassada pelos clubes fora do G4 nas últimas rodadas da fase de grupos.

Do outro lado, o Central, de Caruaru, também vive um bom momento na competição. Ocupando a terceira posição do grupo com 17 pontos, o time é o único invicto como visitante na chave, com duas vitórias e dois empates fora de casa. Um triunfo no Recife recoloca a Patativa na segunda posição e fortalece a campanha rumo à classificação.

O duelo deste domingo marca ainda o reencontro dos dois representantes do futebol pernambucano na Série D. Jogando em casa, o Santa Cruz aposta na força da torcida para manter o bom desempenho, enquanto o Central quer surpreender e seguir invicto longe de seus domínios.

Serviço do jogo:

Partida: Santa Cruz x Central

Data: Domingo, 29 de junho

Horário: 17h

Local: Estádio do Arruda (Recife)

Transmissão: TV Coral (YouTube) – grátis e com imagens