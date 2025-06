Santa Cruz tem desfalque e novidades entre os relacionados contra Central

Técnico Marcelo Cabo confirma reforços e lida com baixa importante no Santa Cruz

Lateral Nathan, jogador do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz )

O Santa Cruz terá novidades entre os relacionados para o confronto contra o Central, neste domingo (29), às 17h, no estádio do Arruda, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Líder isolado do Grupo A3 com 22 pontos, o Tricolor encara o vice-líder da chave, que soma 17, em duelo direto pelas primeiras posições da tabela.

A principal baixa da equipe coral é o lateral-direito Israel, que está entregue ao departamento médico com um quadro de lomboceatalgia — dor lombar com irradiação para os membros inferiores. Sem previsão de retorno, o jogador segue em tratamento e não será opção para o técnico Marcelo Cabo.

Com a ausência, a tendência é que Toty seja o substituto imediato na lateral-direita. Outra alternativa é Yuri Ferraz, que corre por fora na disputa pela posição. “O Israel é o único atleta entregue ao Departamento Médico neste momento. Sem previsão de volta, está evoluindo na sua recuperação. É um problema muito específico, mas estamos aguardando”, afirmou o treinador.

Em contrapartida, o Tricolor do Arruda terá reforços importantes. Os atletas Renato e Nathan foram relacionados e estão à disposição para a partida. Renato, com mais tempo de trabalho no clube, tem agradado à comissão técnica, enquanto Nathan chegou nesta semana, mas vinha atuando normalmente em sua equipe anterior e teve boa adaptação ao elenco coral.

“Só para informar nosso torcedor, os dois atletas estarão relacionados para o jogo. Já têm condições de jogo”, garantiu.

Provável escalação:

Felipe Alves; Toty, Matheus Vinícius, Eurico e Vinicius Silva; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e William Júnior; Thiaguinho, Geovany Soares e Thiago Galhardo.