Investidor revela planos para novo CT e detona estrutura do Ninho das Cobras

CT Ninho das Cobras, do Santa Cruz (Arquivo)

Projeto para base. Um dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), Iran Barbosa, que irá gerir o Santa Cruz, fez duras críticas à atual estrutura do CT Ninho das Cobras e anunciou planos para a construção de um novo centro de treinamento. Em entrevista à Rádio Jornal, o investidor não poupou criticas ao descrever o estado do equipamento e reforçou o projeto de um novo espaço moderno, com padrão internacional, que atenda às necessidades do clube e de seus jovens atletas.

“O acordo original incluía o Arruda e o CT. Até o dia em que visitamos o CT. Eu não estou brincando… Aquilo ali não é um patrimônio, é um custo. O vestiário é pior do que de boteco de bar”, disparou Iran.

Além da crítica à estrutura física, o investidor reforçou a necessidade de um centro de treinamento que esteja integrado a um projeto educacional e social para a formação de jogadores da base, comparando com a estrutura de clubes como o Palmeiras.

“Queremos fazer o melhor CT da América Latina. Isso significa que ele não pode estar a duas horas de ônibus. Você não pode pegar o futuro Messi, com 12 anos, e colocá-lo para andar duas horas para treinar”, afirmou.

“Na hora que eu pego um futuro jogador, tenho que dizer à mãe dele que ele vai estar em uma das melhores escolas de Pernambuco, em uma área com qualidade de vida. O Palmeiras é a melhor base do Brasil porque o garoto estuda na escola mais cara de São Paulo. Isso não é pouca coisa para entregar a uma criança”, acrescentou.

De acordo com Iran Barbosa, a SAF já está em tratativas avançadas para a aquisição de um novo terreno, e o projeto de construção do CT já começou a ser desenhado. Segundo ele, o valor mínimo para a construção de um centro de treinamento com estrutura adequada gira em torno de R$ 30 milhões, sem incluir o custo do terreno.

“Temos três terrenos que estão adiantados. Um CT hoje com o mínimo de qualidade não custa menos que R$ 30 milhões. Isso sem falar no terreno.”

A declaração do investidor reforça a proposta da SAF em transformar a estrutura do Santa Cruz a longo prazo, com foco na base e na criação de um ambiente de excelência, visando colocar o clube entre os grandes do futebol brasileiro.