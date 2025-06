Investidor da SAF projeta Santa Cruz entre os cinco maiores clubes do Brasil

Investidor da SAF do Santa Cruz promete superar receita do rival Sport em 15 anos

Investidores da SAF do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Com um projeto ambicioso de R$ 1 bilhão em 15 anos, Iran Barbosa, um dos responsáveis pela Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Santa Cruz, traça um futuro ousado para o clube pernambucano. Segundo o empresário, com gestão profissional e visão de longo prazo, o Santa Cruz pode se tornar um dos cinco maiores clubes do país e superar financeiramente o rival Sport em até 15 anos. A aposta é baseada no tamanho da torcida, no potencial comercial da marca e na promessa de uma administração moderna e responsável.

"A nossa aposta é que o Santa Cruz bem administrado vai estar facilmente entre os cinco maiores clubes do Brasil", afirmou em entrevista à Rádio Jornal. "Quando falamos em um projeto de R$ 1 bilhão, ninguém acreditava, a não ser o torcedor que conhece a força dessa camisa. Hoje, tem gente achando esse número até modesto"

A fala reflete o grau de confiança do investidor no potencial adormecido do Tricolor do Arruda. Com uma das torcidas mais numerosas do Nordeste, mas há anos afastado das principais divisões do futebol nacional, o Santa Cruz aposta na combinação entre paixão popular e gestão profissional para reverter seu cenário.

Iran Barbosa enfatizou que o projeto não se baseia em ações pontuais ou contratações de impacto imediatistas. “Eu consigo trazer aqui 100 milhões de reais, trazer o Messi para jogar aqui, aí ele aposenta. Depois, você está cheio de dívida e não construiu nada”, disse. Para o investidor, o sucesso sustentável passa por planejamento, formação de elenco competitivo, valorização da base e fortalecimento da relação com o torcedor.

Rivalidade e metas financeiras

Um dos trechos mais contundentes da fala de Iran Barbosa envolveu o Sport, maior rival histórico do Santa Cruz. O empresário apresentou números que, segundo sua análise, servirão de parâmetro para medir o sucesso da SAF tricolor nos próximos anos.

“O Sport teve faturamento bruto de cerca de R$ 800 milhões nos últimos 15 anos, jogando Série A, Série B e ganhando a Copa do Nordeste. Minha promessa é que o Santa Cruz fature pelo menos 25% a mais que isso em 15 anos. Se não alcançar, nós, os investidores, é que teremos que aportar os valores”, destacou.

Para cumprir o objetivo de R$ 1 bilhão em 15 anos, o investidor destacou que não há fórmula mágica: é preciso montar um time competitivo, recuperar a confiança do torcedor e investir na revelação de talentos da base.

Cautela e ambição

Apesar do discurso confiante, Iran Barbosa ressalta que o sucesso virá com paciência e estrutura. “Tudo que é bem feito é feito com base e com tempo”, disse, ao criticar gestões passadas que apostaram em atalhos financeiros.