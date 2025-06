Com belo retrospecto, Santa Cruz enfrenta o Central por liderança isolada e classificação antecipada na Série D

Tricolor do Arruda lidera o Grupo A3 e pode se classificar com quatro rodadas de antecedência

Santa Cruz e Central em confronto na Série D 2025 (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz volta a campo no domingo (29) com mais do que três pontos em jogo. Líder isolado do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Arruda enfrenta o vice-líder Central, às 17h, no Estádio do Arruda, em um confronto que carrega uma longa vantagem histórica dos corais, e que pode se tornar o palco da classificação antecipada para a próxima fase da competição.

O retrospecto recente entre os dois rivais deixa clara a superioridade do Santa Cruz. A última derrota para o Central ocorreu há mais de uma década, no Campeonato Pernambucano de 2011. Desde então, são 22 jogos de invencibilidade tricolor, com triunfos tanto no Arruda quanto no Lacerdão. Nos últimos três anos, foram cinco vitórias seguidas da Cobra Coral, incluindo a mais recente: 2 a 1 fora de casa, pela 5ª rodada desta Série D, com gols de Geovany e Thiaguinho.

Agora, além do histórico positivo, o Santa Cruz tem a chance de encaminhar o futuro com ainda mais autoridade. Com 22 pontos somados, a equipe comandada por Marcelo Cabo pode garantir a classificação com quatro rodadas de antecedência. Para isso, precisa vencer o Central e torcer por uma derrota do Ferroviário-CE diante do Treze-PB, adversários diretos.

Se essa combinação se confirmar, o Santa chegaria aos 25 pontos, marca inalcançável por qualquer equipe atualmente fora da zona de classificação, incluindo o próprio Ferroviário e o Treze, que somam 12 pontos e só poderiam atingir no máximo 24 nas rodadas restantes.

Mas não é apenas a vaga que está em jogo. O duelo contra o Central também vale uma vantagem importante na liderança do grupo. Uma vitória ampliaria a diferença entre os dois para oito pontos, isolando ainda mais o Santa na primeira colocação, especialmente se o América-RN, terceiro com 16 pontos, tropeçar contra o Santa Cruz-RN no sábado.