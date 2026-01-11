Santa Cruz x Decisão: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Santa Cruz e Decisão se enfrentam neste domingo (30), às 18h, na Arena Pernambuco, pela primeira rodada do Estadual

Andrey, volante do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

Na estreia do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz enfrenta o Decisão neste domingo (11), às 18h, na Arena Pernambuco. O Tricolor do Arruda inicia a temporada em busca de acabar com um jejum de títulos que se arrasta desde 2016.

A estreia marca um momento histórico para o clube coral. Pela primeira vez, o Santa Cruz começará o Estadual mandando seus jogos na Arena Pernambuco. O Arruda, estádio tradicional do clube, não reúne condições de receber partidas neste início de temporada. Assim, o palco que sediou jogos da Copa do Mundo será a casa provisória do Tricolor em 2026.

Dentro de campo, o técnico Marcelo Cabo aposta na manutenção de uma base considerada sólida, trabalhada ao longo de toda a pré-temporada. A equipe titular foi repetida na maior parte dos amistosos, buscando entrosamento e regularidade.

O principal desfalque para a estreia será o zagueiro Ianson, que sentiu a coxa direita no último teste preparatório, contra o Defensa y Justicia. A tendência é que William Alves assuma a vaga na defesa. Além dele, o lateral Alex Ruan e o atacante Ariel seguem em recuperação e também devem ficar fora da partida.

Do outro lado, o Decisão chega para sua terceira participação na elite do futebol pernambucano. Na edição de 2025, a equipe alviazulina surpreendeu ao terminar na quinta colocação, resultado que garantiu uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro desta temporada. O time será comandado pelo técnico Kinho Forgiarini, de 42 anos.

Entre os destaques do Decisão está o atacante Bambam, que retorna ao clube após disputar a Série A2 pelo Ypiranga. A expectativa é que o atacante seja uma das principais armas ofensivas da equipe na tentativa de surpreender o Santa Cruz.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Robinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

DECISÃO

João Gabriel; Ricardo Batista, Thiago Nunes, Victor Ramos e Mateus Rodrigues; Henrique Araújo, Alexandre Melo e Jonas Cabral; Mosquito, Richarles e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 18h

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas

Transmissão: TV Globo, GOAT e TV FPF

