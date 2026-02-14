Esquiador de 25 anos vence o slalom gigante em Milão-Cortina 2026 e coloca o país pela primeira vez no topo do pódio dos Jogos Olímpicos de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen conquista ouro histórico e garante primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno ( Fabricrio Coffrini/AFP)

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen escreveu um capítulo inédito na história do esporte brasileiro neste sábado (14), ao conquistar a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, na Itália. A vitória representa não apenas o primeiro ouro, mas também a primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno, um feito sem precedentes para o país e para a América do Sul.

Ouro histórico para o Brasil

Braathen garantiu o título ao registrar o melhor tempo somado nas duas descidas da prova disputada na pista de Bormio. O brasileiro superou nomes tradicionais do esqui mundial, incluindo o suíço Marco Odermatt, campeão olímpico da edição anterior, consolidando uma das maiores surpresas recentes da modalidade.

Até então, o Brasil jamais havia conquistado medalhas em Jogos Olímpicos de Inverno. O melhor resultado do país era o nono lugar de Isabel Clark no snowboard cross em Turim 2006.

Antes da competição, o próprio atleta havia destacado o significado de defender o país: segundo ele, o objetivo não era apenas participar, mas “fazer a diferença” e colocar o Brasil em evidência no cenário mundial dos esportes de inverno.



Quem é Lucas Pinheiro Braathen

Nascido em Oslo, na Noruega, Lucas Pinheiro Braathen tem dupla cidadania: é filho de pai norueguês e mãe brasileira. Apesar da formação esportiva europeia, manteve desde a infância vínculos com o Brasil, visitando regularmente familiares maternos.

Especialista nas provas técnicas do esqui alpino, - slalom e slalom gigante - ele já era um nome consolidado no circuito internacional antes de defender o país. Em 2023, conquistou o título da Copa do Mundo de slalom competindo pela Noruega.

Pouco depois, anunciou uma aposentadoria precoce, motivada por conflitos com a federação norueguesa e por questões pessoais. O retorno veio em 2024, quando surpreendeu o cenário esportivo ao optar por competir pelo Brasil.



Retorno às pistas e ascensão com a bandeira brasileira

Desde que passou a representar o país, Braathen acumulou resultados expressivos na Copa do Mundo de Esqui Alpino, com pódios e posições de destaque no ranking internacional.

A mudança elevou as expectativas em torno do atleta para Milão-Cortina 2026, onde ele chegou como principal esperança brasileira de medalha - expectativa confirmada com o ouro histórico.



Participações olímpicas

Braathen já havia disputado os Jogos Olímpicos de Pequim 2022 pela Noruega. Em Milão-Cortina 2026, estreou sob a bandeira brasileira competindo nas provas de slalom gigante e slalom do esqui alpino.

A vitória deste sábado transforma o atleta em um dos maiores nomes da história olímpica do país e inaugura uma nova fase para o esporte brasileiro em competições de inverno.

